لتعزيز التعاون في مختلف المجالات .. جامعة القاهرة تبحث تعزيز العلاقات مع الإمارات .. ومناقشة رسائل الماجيستير والدكتوراه بضوابط محددة .. واقتصاد القاهرة تكشف عن أنشطة تقام في الوقت الحالي



محمود علم الدين : تبادل للخبرات وتعاون مشترك مع جامعات الامارات خلال الفترة القادمة

جامعة القاهرة : إجراء الدراسات العليا وفقا لضوابط وإجراءات احترازية مشددة

اقتصاد القاهرة : الكلية توافق على جميع الأنشطة التي تقام "أونلاين"



تستمر جامعة القاهرة في تنفيذ خطتها في التحول نحو جامعة ذكية من الجيل الثالث ، من خلال طرح العديد من البرامج الدراسية الحديثة ، في مختلف المجالات والتخصصات وعقد العديد من بروتوكولات التعاون مع غيرها من الجامعات على كافة المستويات والأصعدة ، وفي هذا التقرير يستعرض "صدى البلد" ، خطة الجامعة خلال الفترة القادمة لتنفيذ هذه الأهداف ، وكذلك كيفية مناقشة طلاب الدراسات العليا لرسائلهم ، والأنشطة التي تتيحها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية لطلابها .

قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة ، إن هناك العديد من الاتفاقيات ومجالات التعاون مع الجانب الإماراتي التي سيتم تفعيلها خلال الفترة القادمة .

وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن هذه الاتفاقيات تشمل تبادل للخبرات والكوادر البشرية والبرامج الدراسية بين الجانبين ، لافتا إلى قبول نسب أكبر من طلاب جامعات الإمارات ، للالتحاق بجميع المراحل والدراسة بها ، سواء مرحلة "البكالوريوس" أو الدراسات العليا .

وأضاف "علم الدين" إن هناك استعانة بخبرات الأساتذة المصريين في الجامعة ، وكذلك مراكز البحوث ، إضافة إلى العديد من المجالات الأخرى التي سيتم التطرق إليها خلال الفترة القادمة ، حيث إن الجامعة تعمل على الاستمرار في التطور ، على كافة الأصعدة واستكمال خطتها في التحول الرقمي نحو جامعة ذكية من الجيل الثالث .

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وأشار إلى أنه سيكون هناك مشروعات بحثية مشتركة ، بجانب المؤتمرات التي تعقد بين الجانبين ، إضافة إلى الاستعانة بخريجي جامعة القاهرة المتميزين للاستفادة منهم في الوظائف المختلفة بالإمارات ، خاصة بعد التقدم الملحوظ التي حققته جامعة القاهرة في التصنيفات العالمية .

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة قد استقبل يوم 29 من شهر مارس الماضي الدكتور حمد سعيد الشامسي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، لبحث وتعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين ، على كافة الأصعدة والمستويات .

وأوضح ، إنه بالنسبة لمناقشات الدراسات العليا ، فإنها تتم بمقر كليات الجامعة ، ولكن وفقا لكافة الإجراءات التي أقرتها وزارة الصحة المصرية .

وأوضح ، إنه لا يتم السماح بأكثر من 10 أفراد داخل قاعة المناقشة ، مع وجود مسافات بينهم مراعاة التباعد الاجتماعي ، وإلزام الجميع بارتداء الكمامات وعدم السماح لأي أحد بالدخول دون ارتداء الكمامة ، لافتا إلى أن هناك التزام بهذه الإجراءات ، وأنه لم يتم رصد أي مخالفات بشأنها .

وأضاف "علم الدين" إن الجامعة توظف كافة الإمكانات التكنولوجية الحديثة في هذا الشأن ، مثل برامج الاتصالات "والفيديوكونفرانس" وزووم وبلاك بورد الخاصة بالجامعة ، حيث أنه من الممكن أيضا مناقسة هذه الرسائل من خلالها ، ليتم الاقتصار على الحضور بالقاعات الطالب والمشرفين ، وباقي أعضاء اللجنة يتم مناقشتم من الخارج من خلال هذه البرامج .

وبالنسبة للفرق البحثية المشاركة في إيجاد لقاح كورونا ، أوضح إن الدراسات مستمرة من جميع الفرق المشاركة سواء من كليات الصيدلة أو الطب أو العلوم أو غيرها من الكليات ، للتوصل إلى اللقاح .

من جانبه قال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة إن جميع الأنشطة الطلابية التي يتم إجراؤها خلال الفترة الحالية ، تكون "أونلاين" من خلال المنصة الاليكترونية الخاصة بالكلية .

وأضاف"السعيد" خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى لبلد" إن هذه الأنشطة الأنشطة تشمل مختلف المجالات ، بحيث تشتمل على الأنشطة الثقافية والفنية وغيرها من الأنشطة الأخرى ، لافتا إلى أنه بالنسبة للأنشطة الحضورية فلن يتم عودتها بشكل طبيعي مثلما كانت عليه ، إلا بعد استقرار الأوضاع الصحية الراهنة التي نشهدها .

وأشار إلى أن الكلية تطرح العديد من الندوات على المنصة ، في مختلف المجالات ووجود تفاعل كبير بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس عليها ، كما أنه تم تأهيل الطلاب بشكل كبير خلال الفترة الماضية لاستخدام هذه المنصات وزيادة مهاراتهم عليها من خلال الورش التي تطرح لهم ولأعضاء هيئة التدريس .





وكان عميد كلية الأقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة قد أوضح إن جميع المقررات التي ستطرح لطلاب الدراسات العليا خلال شهر رمضان ستكون جميعها "أونلاين" من خلال المنصة الاليكترونية الخاصة بالكلية "بلاك بورد" والتي أطلقتها الجامعة .

وبالنسبة لطلاب مرحلة "البكالوريوس" فإنه يتم إجراؤها وفقا لخطة التعليم " الهجين" والتي تجمع بين الحضوري بمقر الكلية و "الأونلاين" من خلال طرح المقررات للطلاب على المنصة الخاصة بالكلية ، وقبول جميع الطلبات المقدمة من جانب أعضاء هيئة التدريس ، لإجراء المقررات الدراسية "أونلاين" دون إلزامهم بإقامتها حضوريا في الكلية .