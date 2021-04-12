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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أحدث إطلالات المطربة وعد السعودية

بالأبيض والأسود.. المطربة وعد السعودية بإطلالة ناعمة على إنستجرام

المطربة وعد السعودية
المطربة وعد السعودية

حرصت المطربة وعد السعودية، مشاركة متابعيها جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت بإطلالة ساحرة وناعمة، وعبر متابعيها عن اعجابهم بها عبر التعليقات.

 

تفاصيل إطلالة المطربة وعد السعودية

 

وتألقت المطربة وعد، جيب طويل باللون الأسود، وعليها قميص باللون الأبيض بأكمام طويلة، واختارت عيهم بوت طويل باللون الأسود، وهو ما أعطاها إطلالة عصرية وجذابة.

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ومن الناحية الجمالية، اعتمدت المطربة وعد على تسريحة مميزة وقامت برفع خصلات شعرها إلى الوراء بشكل انسيابي وناعم عبر وظهرها مع ترك خصلات منسدلة على وجهها، لكي تتناسب مع تفاصيل إطلالتها.

ووضعت المطربة وعد بعض اللمسات الناعمة من الماكياج؛ واختارت أحمر شفاه باللون الاحمر الناري، مع الماسكارا والكحل الأسود  لتبرز من جمال عينيها.

وتزينت المطربة وعد، ببعض الإكسسوارات الناعمة؛ حيث اختارت اساور وخاتم انيق باللون الفضي، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي.


الحياة المهنية المطربة وعد السعودية


وشاركت المطربة وعد السعودية في طفولتها بالتمثيل في أول فيلم سينمائي سعودي «موعد مع المجهول» بعام 1981، بدأت في مسيرتها معتمدة على موهبتها الفنية وقدراتها الصوتية التي أشاد بها المتابعون والنقاد.
 

وتمكّنت المطربة وعد في النهاية من إيصال رسالتها الفنية إلى جمهور الذي أحب صوتها حتى أصبحت واحدة من أبرز الفنانات في دول الخليج العربي تميّزت بإنجازات فنيّة عديدة، وقدّمت عددا من الأغاني بمختلف اللهجات العربية مثل المصرية واللبنانيّة والعراقية والخليجية والمغربية.

ومن أبرز ألبوماتها "جنون" و"وجهة نظر" و"يا أحلاهم"، التي صورت بعض أغانيها على طريقة الفيديو كليب، كما اقتحمت مجال الأزياء والموضة وطرحت مجموعة من الأزياء تحمل اسم “وعد لاين".
 

الحياة الأسرية للمطربة وعد السعودية

 

وتنحدر المطربة وعد السعودية من عائلة فنية كبيرة ، ووالدها الإعلامي بكر يونس الذي يلقب بـ مذيع الملك وشقيقاتها الممثلة سناء بكر يونس والإعلاميات وفاء وفاطمة ودنيا بكر يونس، وتزوجت من شخص لبناني إلا أنها انفصلت عنه بعد إنجاب ابنتهما «حسناء».


واليكم الصورة التي شاركتها الفنانة وعد وتبرز تفاصيل إطلالتها..

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