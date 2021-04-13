الأرصـاد: طقس اليوم معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والقاهرة تسجل 24

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم /الثلاثاء/ طقس معتدل نهارا، مائل للبرودة ليلا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ، طقس مائل للحرارة نهارا، لطيف ليلا، على جنوب سيناء وشمال الصعيد، طقس حار نهارا، لطيف ليلا على جنوب الصعيد.



- وبالنسبة للظواهر الجوية: نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.



- وبالنسبة لحالة البحر المتوسط: تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية.



- وبالنسبة لحالة البحر الأحمر: تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 24 14

الإسكندرية 20 14

وادي النطرون 21 14

طنطا 23 13

شبين الكوم 24 14

دمنهور 22 14

بلطيم 21 14

مطروح 19 13

السلوم 19 09

سيوة 24 09

بورسعيد 20 13

دمياط 20 14

الزقازيق 24 14

المنصورة 23 13

الإسماعيلية 24 12

السويس 24 13

العريش 20 13

رفح 20 12

رأس سدر 25 13

نخل 22 08

نويبع 26 16

طابا 25 15

كاترين 23 06

الطور 25 15

شرم الشيخ 27 17

الغردقة 27 15

مرسى علم 26 16

الفيوم 26 12

بني سويف 26 12

المنيا 26 11

أسيوط 27 12

سوهاج 28 14

قنا 30 15

الأقصر 31 16

أسوان 31 17

إدفو 31 17

أبوسمبل 30 18

الوادي الجديد 29 12

شلاتين 29 19

أبو رماد 29 19

حلايب 28 20

رأس حدربة 28 20



أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 35 23

المدينة 34 20

الرياض 37 22

المنامة 31 24

أبوظبي 38 26

الدوحة 35 25

الكويت 31 21

دمشق 20 05

بيروت 19 15

عمان 19 07

القدس 16 06

غزة 20 11

بغداد 28 13

مسقط 34 28

صنعاء 27 13

الخرطوم 36 22

طرابلس 19 13

تونس 20 10

الجزائر 16 12

الرباط 23 15



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 13 02

إسطنبول 17 08

إسلام آباد 33 20

نيودلهي 39 23

جاكرتا 33 24

بكين 18 05

كوالالمبور 33 24

طوكيو 19 16

أثينا 19 11

روما 14 04

باريس 12 01

مدريد 19 07

برلين 09 01

لندن 11 02

مونتريال 17 07

موسكو 22 11

نيويورك 15 10

واشنطن 19 11

نواكشوط 33 23

أديس أبابا 24 13

