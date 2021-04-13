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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار النفط تصعد بدعم من بيانات صينية قوية

نفط
نفط

ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء 13 ابريل، إذ أظهرت بيانات من الصين زيادة في نمو واردات ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وبحلول الساعة 03:56 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 31 سنتا، بما يعادل 0.5%، إلى 63.59 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 28 سنتا، أو 0.5%، إلى 59.98 دولار للبرميل.

هذا وزادت صادرات الصين بأسرع وتيرة في مارس آذار في دفعة جديدة لتعافي البلاد الاقتصادي مع تنامي الطلب العالمي في ظل التقدم على صعيد التطعيم بلقاحات كوفيد-19 في أنحاء العالم، بينما قفز نمو الواردات إلى قمة أربع سنوات.

كما قفزت واردات الصين من النفط الخام 21% في مارس آذار من أساس مقارنة متدني للفترة نفسها قبل عام، إذ كثفت شركات التكرير النشاط وسط قوة في الطلب على الوقود مع انحسار في جائحة كوفيد-19.

النفط العقود الآجلة الصين جائحة كوفيد-19 الخام اسعار النفط خام برنت

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