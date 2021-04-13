أسعار النفط تصعد بدعم من بيانات صينية قوية

ارتفعت أسعار النفط الثلاثاء 13 ابريل، إذ أظهرت بيانات من الصين زيادة في نمو واردات ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وبحلول الساعة 03:56 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة 31 سنتا، بما يعادل 0.5%، إلى 63.59 دولار للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي 28 سنتا، أو 0.5%، إلى 59.98 دولار للبرميل.



هذا وزادت صادرات الصين بأسرع وتيرة في مارس آذار في دفعة جديدة لتعافي البلاد الاقتصادي مع تنامي الطلب العالمي في ظل التقدم على صعيد التطعيم بلقاحات كوفيد-19 في أنحاء العالم، بينما قفز نمو الواردات إلى قمة أربع سنوات.

كما قفزت واردات الصين من النفط الخام 21% في مارس آذار من أساس مقارنة متدني للفترة نفسها قبل عام، إذ كثفت شركات التكرير النشاط وسط قوة في الطلب على الوقود مع انحسار في جائحة كوفيد-19.