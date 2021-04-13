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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان: بدء تشغيل مشروعي محطة رفع مياه شرب وخزان سعة ٢٠ ألف م٣ بمدينة أكتوبر الجديدة

مسؤلى الاسكان
مسؤلى الاسكان

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،أنه تم  تشغيل مشروعي محطة رفع مياه الشرب وخزان مياه سعة ٢٠ ألف م٣، لتغذية مناطق الـ٨٠٠ فدان والمنطقة الصناعية والميناء الجاف بمدينة أكتوبر الجديدة. 

 

وأوضح الدكتور عاصم الجزار،أن المشروعين يسهمان في انتظام ضغوط مياه الشرب وزيادتها للمستفيدين من الوحدات السكنية بمنطقة الـ800 فدان، لافتاً إلى أن المنطقة تضم ما يقرب من ٤٧ ألف وحدة سكنية بسكن كل المصريين "منخفضي ومتوسطي الدخل"، بجانب مناطق مشروع إبني بيتك. 

 

وفي هذا الإطار، قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية بعددٍ من المشروعات الجارية بمدينة  أكتوبر الجديدة، يرافقه المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز والمشروعات.

 

وبدأ مسئولو الإسكان جولتهم، بتفقد مشروع محطة رافع المياه والخزان سعة ٢٠ ألف متر مكعب لمتابعة التشغيل الفعلي وضخ المياه  لمنطقة الـ٨٠٠ فدان، بالإضافة للمنطقة الصناعية والميناء الجاف. 

 

كما شملت زيارة مسئولي الوزارة، متابعة الأعمال الجارية بالطريق الستيني شرق الواحة حيث يبلغ طوله ٣،٤ كم، وبتكلفة تصل لـ٦٧ مليون جنيه، كما تفقدوا أعمال رصف طريق شمال المطار والمؤدي لمشروعات إسكان "سكن كل المصريين" والمنطقة الصناعية والميناء الجاف.

 

وأشاد مسئولو الوزارة بحجم الجهود المبذولة لتنمية وتطوير المدينة، مطالبين باستمرار وتيرة العمل خلال شهر رمضان المعظم للانتهاء من المشروعات في المواعيد المحددة.
 

مياة الشرب هيئة المجتمعات العمرانية سكن كل المصريين الأسكان المياة أكتوبر

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