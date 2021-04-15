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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كلب ضال يعقر 12 طفلًا في قريتين بمركز إهناسيا في بني سويف

كلب
كلب

عقر كلب ضال، 12 طفلًا بقريتي "منهرو" و"منشأة الامراء" في إهناسيا ببني سويف، وتم نقلهم إلى مستشفى إهناسيا المركزي مصابين بإصابات في أجزاء مختلفة من الجسم وتم تحويل أحدهم لمستشفى بني سويف التخصصي لخطورة الإصابة.

تلقى اللواء محمد مراد مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من العميد محمد محسن مأمور مركز إهناسيا بتلقيه إشارة من المستشفى المركزي بوصول 12 طفلًا مصابين بـ"عقر كلب ضال" في الطريق الواقع بين قريتي منهرو ومنشأة الامراء.

وعلى الفور أنتقل مأمور المركز والرائد أحمد بهجت رئيس مباحث إهناسيا، إلى المستشفى وتبين إصابة الأطفال الـ12 بإصابات في اجزاء مختلفة من الجسم وتم تحويل احدهم "طفلة" لمستشفى بني سويف التخصصي لخطورة إصابتها وتم نقلها بواسطة سيارة إسعاف تابعة لوحدة إسعاف إهناسيا.

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من جانب اخر تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف سيرالعمل فى خطة القوافل الطبية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا،مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية.

 

 وتبين من التقرير، الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة على المحافظ،الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية الأنصار مركز اهناسيا على مدار"السبت والأحد الماضيين"مكونة من 9 عيادات فى  8 تخصصات (الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام ،الأسنان،النساء ،الرمد،الأسنان،الجلدية وتنظيم الأسرة) ووسط إجراءات وقائية مشددة،حيث تم الكشف على 1164 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان،معمل دم 62، معمل طفيليات 28 ،حالات  الأشعة 25، استصدار 2 قرار نفقة دولة ، تحويل حالة واحدة  للمستشفي لاستكمال العلاج - موجات فوق صوتية 35 حالة.

 وشملت فعاليات القافلة  تنظيم ندوات تثقيف صحي لعدد 97 مواطنا، وكانت موضوعات الندوات التثقيفية عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية ( الالتهاب الكبدي الفيروسي - فيروس كورونا، السعار ،أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا) ،الأمراض غير المعدية (الضغط، السكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة ، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)،فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 90 مواطنا.

بني سويف إصابات طفل اصابة مستشفي كلب مركز اهناسيا

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