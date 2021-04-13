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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الإسكندرية: تحصيل 250 جنيها للمتر من أصحاب الشوادر المستغلين للطريق العام

صدى البلد

وافق المجلس التنفيذي لـمحافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم الثلاثاء، على تحصيل مقابل استغلال من أصحاب الشوادر  المستغلين لحرم الطريق العام بنطاق جميع أحياء المحافظة؛ علي أن يتراوح مقابل انتفاع للمتر من ١٥٠ وحتى ٢٥٠ جنيها، ويحدد رؤساء الأحياء القيمة الانتفاعية للمتر وفقا لموقع الشوادر سواء في شارع فرعي أم بشارع رئيسي.

وكلف الشريف كل رئيس حي بتحديد القيمة الانتفاعية (سعر) للمتر في كل شادر حسب درجة تمييز موقعه و سواء كان الشادر في شارع رئيسي أو شارع فرعي مع عدم إعاقة حركة المرور و المارة وعلى أن يتراوح سعر المتر من ١٥٠ وحتى ٢٥٠ جنيها، وذلك لتعظيم موارد المحافظة و تحصيل حق الدولة لاستغلالها لإقامة مشروعات تخدم المواطنين.

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جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية برئاسة المحافظ، لمناقشة جدول أعمال المجلس وأهم القضايا التى تهم المواطن السكندري، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، و اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة،  و اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة، ووكلاء الوزارة  ومديري المديريات، ورؤساء الأحياء وجميع الجهات المعنية بالمحافظة.

وقد استعرض المجلس التنفيذي عدد من الملفات الهامة، والتي تمثلت في تنفيذ مشروع الهوية البصرية بالإسكندرية، ومشروع تطوير ميدان محطة مصر، واعتماد عدد من المقترحات التخطيطية، واعتماد العمل بالقواعد التنظيمية والإجراءات الإدارية والمالية بإدارات الجبانات بنطاق المحافظة وغيرها من الملفات الأخري.

علي الصعيد ذاته؛ أكد المحافظ رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المديريات والقطاعات المعنية بالمحافظة علي مدار شهر رمضان المعظم، مشيراً إلى أن هناك متابعة مستمرة للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرها مجلس الوزراء للحد من انتشار جائحة كورونا.
وأضاف أنه تم تكثيف الاستعدادات بجميع الأجهزة لاستقبال الشهر الكريم، مشيراً إلى أن الاستعدادات بدأت منذ عدة أسابيع، من خلال عدة تجهيزات وعلي رأسها توفير السلع الاستهلاكية والاستراتيجية  والرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة تناسب الجميع، وكذلك تشديد الرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمطاعم ومنافذ البيع والتأكد من تنفيذها قرارات مجلس الوزراء.

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