رئيس جامعة المنوفية يعتمد نتائج كليات العلوم والهندسة

اعتمد اليوم الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية نتيجة دور يناير ٢٠٢١ بكلية العلوم بنسبة نجاح ٧٨.٦٨٪.

وأعلن الدكتور عادل نصار عميد الكلية أن نسبة النجاح بلغت ١٠٠٪ بأقسام: الكيمياء والحيوان، الكيمياء والحشرات، الجيولوجيا، علم الحيوان، الجيوفيزياء.

وبلغت ٩٠٪ بقسم الفيزياء، ٧٤.٢٩٪ بقسم الكيمياء، ٧٦.٩٢٪ بقسمى الرياضيات البحتة وعلوم الحاسب، والفيزياء وعلوم الحاسب.

وبلغت ٦٠٪ بالكيمياء والفيزياء، ٦٦.٦٧٪ بالكيمياء والجيولوجيا، ٨١.٢٥٪ الكيمياء والميكروبيولوجى، ٦٠٪ بالكيمياء والنبات، ٣٣.٣٣٪ بقسم الرياضيات.

كما اعتمد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية نتيجة التراكمى لبرامج كلية الهندسة دور يناير ٢٠٢١.

وأوضح الدكتور محمود الشيخ القائم بعمل عميد الكلية أنه تم اعتماد نتيجة برنامج الهندسة الكهربية والحاسبات لائحة حديثة وسابقة، ونتيجة برنامج هندسة الطاقة الجديدة والمتجددة.