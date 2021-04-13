علاج ضعف النظر.. وأضرار الليزك

ضعف النظر هو فقدان البصر الذي لا يمكن تصحيحه بالنظارات أو العدسات اللاصقة أو الجراحة، و يمكن أن يشمل ضعف النظر البقع العمياء وضعف الرؤية الليلية وضبابية الرؤية، والأسباب الأكثر شيوعًا هي التنكس البقعي المرتبط بالعمر والزرق والسكري، ويمكن أن تساعد المساعدات البصرية الأشخاص الذين يعانون من ضعف في النظر.

عمليات علاج ضعف النظر نهائيًا

يمكن علاج بعض اضطرابات البصر ، مثل اعتلال الشبكية السكري ، لاستعادة الرؤية أو الحفاظ عليها، وعندما لا يكون ذلك ممكنًا ، يكون ضعف النظر دائمًا ومع ذلك ، فإن العديد من الأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر يجدون المساعدات البصرية مفيدة، وتشمل مساعدات ضعف البصر الشائعة ما يلي:

نظارات تلسكوبية.

العدسات التي ترشح الضوء.

النظارات المكبرة.

مكبرات اليد.

الدوائر التلفزيونية المغلقة.

مناشير القراءة.

قد يكون بعض المرضى الذين يعانون من التهاب الشبكية الصباغي والذين ليس لديهم رؤية مفيدة مؤهلين للحصول على بدلة شبكية Argus® II، ويعيد هذا الجهاز الرؤية جزئيًا للمرضى الذين فقدوا بصرهم في بعض المرضى .

وتعتبر المعينات غير البصرية المصممة للأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر مفيدة جدًا أيضًا. تتضمن بعض الأجهزة غير البصرية الشائعة ما يلي:

برنامج قراءة النص.

تحقق من الأدلة.

ساعات عالية التباين.

منشورات مطبوعة كبيرة.

الساعات والهواتف والساعات ذات الأرقام المكبرة.

تعمل المساعدات البصرية على تحسين الرؤية ونوعية الحياة لكثير من الناس.

أضرار عمليات الليزك للبصر

تتمتع الليزك وأنواع أخرى من جراحات العيون بالليزر ، مثل PRK و LASEK ، بملفات أمان ممتازة ومعدلات نجاح عالية جدًا، وهي مصممة لعلاج قصر النظر (قصر النظر) ومد البصر (طول النظر) والاستجماتيزم ، ويمكن أن تسمح لك بالعيش بدون نظارات أو عدسات لاصقة.

تعد المضاعفات التي تهدد البصر مثل فقدان النظر من جراحة الليزك نادرة للغاية ، ويمكن حل العديد من الآثار الجانبية ومضاعفات جراحة العيون بالليزر بجراحة إضافية أو علاج طبي.

ومثل أي عملية جراحية أخرى ، هناك مخاطر محتملة وآثار جانبية وقيود يجب أن تكون على دراية كاملة بها قبل اختيار الخضوع للإجراء (أو أي نوع من الإجراءات ، في هذا الشأن)، ويمكن أن يساعد اختيار جراح العيون LASIK الماهر وذوي الخبرة في تقليل هذه المخاطر وتمكينك من تحقيق أفضل النتائج الممكنة من جراحة العيون بالليزر.

الخطوة الأولى هي تحديد ما إذا كنت مرشحًا جيدًا لجراحة تصحيح البصر، سيقوم طبيب العيون الخاص بك بإجراء فحص شامل لتشخيص العين لتحديد مدى ملاءمتك لجراحة الليزك، سيقوم هو أو هي بتقييم: شكل وسمك القرنية ؛ لديك الأخطاء الانكسارية وحجم بؤبؤ العين، رطوبة عينيك (للتحقق من متلازمة جفاف العين ) ؛ صحتك العامة وتاريخك الطبي ؛ وأي أدوية تتناولها.

إذا لم تكن مرشحًا جيدًا لعملية الليزك ، فلا داعي للقلق - فقد تظل قادرًا على إصلاح رؤيتك من خلال جراحة تصحيح الرؤية الأخرى مثل PRK أو LASEK أو العدسات القابلة للزرع .

عوامل خطر جراحة العيون الليزك وقيودها

ليس كل شخص مرشحًا مناسبًا لعملية الليزك، يمكن لبعض الحالات والعوامل التشريحية أن تزيد من خطر حدوث نتيجة غير مرغوب فيها أو تحد من نتائج الليزك المثلى. وتشمل هذه:

قرنيات رقيقة جدا أو غير منتظمة

التلاميذ الكبار

ارتفاع خطأ الانكسار

رؤية غير مستقرة

عيون جافة

عمرك

إذا كنت حاملا

إذا كنت تعاني من بعض اضطرابات المناعة الذاتية التنكسية أو النشطة

موانع عمليات الليزك

مضاعفات الليزك وآثاره الجانبية

خضع ملايين الأمريكيين لعملية جراحية في العين بتقنية LASIK لتصحيح رؤيتهم منذ أن تم تقديمها في الولايات المتحدة منذ أكثر من 20 عامًا ، وأفاد جراحو LASIK ذوي الخبرة أن معدلات المضاعفات الخطيرة يمكن أن تقل عن 1٪.

إزعاج مؤقت واضطرابات في الرؤية، والشعور بعدم الراحة خلال الأيام القليلة الأولى بعد جراحة الليزك ، مثل التهيج الخفيف والحساسية للضوء ، أمر طبيعي ومتوقع خلال الأسابيع أو الأشهر القليلة الأولى قد تشعر أيضًا بما يلي: الوهج والانفجارات النجمية في بيئات الإضاءة المنخفضة ، خاصة في الليل ؛ أعراض جفاف العين رؤية ضبابية وانخفاض حدة الرؤية. في الغالبية العظمى من الحالات ، تكون هذه المشاكل مؤقتة وتختفي تمامًا في غضون ثلاثة إلى ستة أشهر.

إذا لم يتم عمل شريحة الليزك بشكل صحيح ، فقد تفشل في الالتصاق بشكل صحيح بسطح العين أو قد تتطور التجاعيد المجهرية التي تسمى السطور (STRIE-ee) في السديلة. يمكن أن تتسبب مضاعفات السديلة في حدوث انحرافات بصرية وتشوه في الرؤية.

تشير الدراسات إلى أن مضاعفات السديلة تحدث في 0.3 إلى 5.7 في المائة من إجراءات الليزك ، وفقًا لعدد أبريل 2006 من المجلة الأمريكية لطب العيون . في دراسة أجريت على 3،009 عملية جراحية متتالية لليزك في أغسطس 2002 حتى يوليو 2009 باستخدام ليزر فيمتوثانية لإنشاء السديلة ، حدثت مضاعفات السدائل في أقل من نصف 1 بالمائة (0.37 بالمائة) من هذه الإجراءات ، وتم التعامل مع جميع المضاعفات بنجاح داخل نفس الجلسة الجراحية.

مرة أخرى ، تذكر أنه يمكنك تقليل مخاطر إصابتك بمضاعفات الليزك عن طريق اختيار جراح عيون ذي سمعة طيبة وذو خبرة.

تتضمن بعض المشكلات المرتبطة بمضاعفات شريحة الليزك ما يلي:

قابل للتوسيع

على اليسار: ما قد يراه شخص ما بعد الانفجار النجمي في الليل على اليمين: هالات الليل.

الاستجماتيزم غير المنتظم

يحدث هذا بسبب سطح القرنية المنحني بشكل غير متساو، يمكن أن تحدث اللابؤرية غير المنتظمة أيضًا من التصحيح بالليزر الذي لا يتمركز بشكل صحيح على العين أو من الالتئام غير المنتظم. قد تشمل الأعراض الناتجة الرؤية المزدوجة (ازدواج الرؤية ) أو "الصور الشبحية". في هذه الحالات ، قد تحتاج العين إلى إعادة العلاج أو جراحة التعزيز.

نمو ظهاري

يحدث هذا عندما تنمو الخلايا من الطبقة الخارجية للقرنية (الظهارة) تحت السديلة بعد جراحة الليزك، وفي معظم الحالات ، يكون النمو الظهاري محددًا ذاتيًا ولا يسبب أي مشاكل، ولكن في بعض الحالات (يُقال أنها 1 إلى 2 في المائة من إجراءات الليزك) ، يمكن أن تحدث أعراض عدم الراحة و / أو عدم وضوح الرؤية ، ويلزم إجراء جراحة إضافية لرفع السديلة وإزالة الخلايا الظهارية.

التهاب القرنية الرقائقي المنتشر (DLK)

الملقب بـ "رمال الصحراء" ، وهو التهاب تحت شريحة الليزك قد يكون له عدة أسباب. بعض الالتهابات التي تصيب القرنية بعد جراحة الليزك أمر طبيعي، ولكن إذا لم يتم التحكم فيه ، كما هو الحال في DLK ، فقد يتداخل مع الشفاء ويسبب فقدان البصر، في حالة حدوث DLK ، فإنه عادة ما يستجيب للعلاجات مثل المضادات الحيوية والمنشطات الموضعية، أيضًا ، قد يلزم رفع السديلة وتنظيفها لإزالة الخلايا الالتهابية ولمنع تلف الأنسجة.

توسع القرنية أو القرنية المخروطية

هذا انتفاخ غير شائع جدًا في سطح العين يمكن أن يحدث إذا تمت إزالة الكثير من الأنسجة من القرنية أثناء الليزك أو إذا كانت القرنية قبل الليزك ضعيفة كما يتضح من رسم خرائط تضاريس القرنية، ونادرًا ما تظهر القرنية المخروطية بعد الليزك مع عدم وجود عوامل خطر معروفة. عادةً ما تكون جراحة الليزر التحسينية غير مناسبة ، ويمكن وصف العدسات اللاصقة المنفذة للغازات أو غرسات القرنية (Intacs) لتثبيت القرنية في مكانها ، أو يمكن إجراء علاج يسمى تشابك كولاجين القرنية لتقوية القرنية.

جفاف العيون بعد الليزك

يعاني بعض الأشخاص الذين خضعوا لجراحة الليزك من انخفاض في إفراز الدموع مما قد يؤدي إلى عدم راحة العين وعدم وضوح الرؤية، يعاني ما يقرب من نصف مرضى الليزك من درجة معينة من متلازمة جفاف العين المؤقتة ، وفقًا لعدد أبريل 2006 من المجلة الأمريكية لطب العيون.

المصدر allaboutvision