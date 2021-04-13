بسبب أولوية تحميل الركاب .. سائق يقتل زميله بالخانكة قبل الإفطار

مزق سائق جسد زميله بسلاح أبيض فى مشاجرة بينهما بموقف الشيخ مصلح دائرة مركز الخانكة اليوم قبل ساعات من افطار اول ايام شهر رمضان الكريم بسبب اولوية تحميل الركاب وتم نقل الجثة لمستشفى الخانكة العام وألقى القبض على المتهم وتولت النيابة التحقيق.

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ضبط 18 تاجر مخدرات في حملة أمنية بالقليوبية



تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية إشارة من المستشفى بوصول "ح.ع" 17 سنة سائق جثة هامدة إثر طعنة فى الصدر والفخذ الأيمن انتقل العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية.



وتبين أن المتوفى تشاجر مع كل من "م.ف" 21 عام سائق ووالده "ف.ب" فى موقف الشيخ مصلح دائرة مركز الخانكة بسبب أولوية تحميل الركاب فقام المتهمان بطعنه بسكين وتم ضبط الثانى وجارى ضبط المتهم الأول وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت النيابة بحبس المتهمين والتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي وبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث.



من ناحية أخرى شنت مديرية أمن القليوبية بالتنسيق مع مباحث مكتب المخدرات حملة مكبرة استهدفت أقسام ومراكز الشرطة في أنحاء المحافظة لضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء.



وأسفرت الحملة عن ضبط 18 تاجر مخدرات و8 قطع سلاح نارى وأبيض وتنفيذ 7147 حكما قضائيا غيابيا وأحيل جميع المتهمين للنيابات المختصة، فتولت التحقيق.



تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية إخطارا من العميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية يفيد قيام حملة مكبرة استهدفت تجار المخدرات والخارجين على القانون والهاربين من الأحكام وكذا حائزي الأسلحة النارية والبيضاء بقصد البلطجة.



وأسفرت الحملة التي شارك فيها رؤساء مباحث الأقسام والمراكز عن ضبط 18 تاجر مخدرات بحوزتهم كميات مختلفة من الحشيش والهيروين والبانجو والأقراص المخدرة وتحرير 15 قضية مخدرات.



كما تم ضبط 10 متهمين لهم معلومات جنائية وضبط 8 قطع سلاح ناري وبيضاء كما تم ضبط 3 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا مختلفة ، كما تمكنت الحملة من تنفيذ 7147 حكمًا قضائيًا متنوعًا وأحيل جميع المتهمين للنيابات المختصة فتولت التحقيق.



كما قررت محكمة جنح قليوب الجزئية بحبس جواهرجي المعروف إعلاميا بمستريح قليوب 34 عاما وكفالة 107 ملايين جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة بواقع الحبس عامين وكفالة 100 ألف جنيه عن كل بلاغ تقدم ضده ونظرته المحكمة بمجموع 17 بلاغا قدمها المواطنون واتهموه فيها بالنصب عليهم بمدينة قليوب والاستيلاء على أموالهم التي بلغت نحو 3 ملايين جنيه بحجة تشغيلها في تجارة المشغولات الذهبية.