عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الهلال يعانق الصليب .. كنيسة الأمير تادرس فى المنيا تتزين احتفالا بشهر رمضان

كنيسة الأمير تادرس
كنيسة الأمير تادرس

أضاءت كنيسة الأمير تادرس الشطبى بوسط مدينة المنيا أنوارها وتزينت كما تزين الميدان الذي أمامها بأحبال النور والفوانيس المضيئة ومجسم الهلال مع الصليب والنخلة المضيئة التي تتوسط الميدان احتفالا بشهر رمضان المبارك.

Image Title

 

وعمت الفرحة والسعادة أهالي المنيا لهذة اللفتة الطيبة من الأنبا مكاريوس أسقف المنيا لتزيين الكنيسة والميدان بالأنوار والألوان المبهجة للتأكيد على المحبة والعلاقة الطيبة بين المسلمين والمسيحيين.

 

وفي سياق متصل عقد المحافظ اللواء أسامة القاضي اجتماعاً عاجلاً لمناقشة، معوقات انجاز أعمال الرصف بشارع عدنان المالكي، بحي شمال مدينة المنيا، وذلك في استجابة سريعة لمطالب المواطنين، بسرعة رصفه وعودته للعمل بالشكل المطلوب باعتباره من أهم الشوارع الحيوية بالمدينة.

 

حضر الاجتماع المهندس ياسر الشهاوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، والمهندس محمود رجب، مدير مديرية الطرق، والعقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، وممثل الشركة المنفذة لأعمال الرصف.

 

أكد المحافظ، أن هدف الدولة الأول، تحت قيادة  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، هو تقديم حياة كريمة للمواطنين، وتوفير البنية الأساسية، التي تقوم عليها حياتهم، مشدداً على ضرورة تذليل كافة العقبات التي تقف في طريق عجلة التنمية، والإصلاح بالمحافظة، ومنها رفع كفاءة الطرق المتهالكة، وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

أشار المحافظ، أن شارع عدنان المالكي، بحي شمال مدينة المنيا، مدرج في الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي 2020 / 2021، ضمن تنفيذ المخططات المعتمدة لإعادة تأهيل ورصف الطرق لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المركز والمدينة.

 

من جانبه ، أعلن العقيد محمد صلاح رئيس مركز المنيا اليوم بدء العمل في إحلال وتجديد التربة وتجديد الطرنشات من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي ،تمهيدا لأعمال الرصف والتي سيتم البدء فيها الشهر الجاري.

 

كما تفقد المحافظ اللواء أسامة القاضي صباح اليوم، مشروع "قدرة الخير" للفول المدمس، خلال شهر رمضان الكريم، بأرض المولد بحي جنوب المدينة، والمجهز بـ 40 قدرة فول ، توزع مجاناً يومياً طوال الشهر الكريم للأسر الأكثر احتياجا ًوالأولي بالرعاية، في جميع أحياء مدينة المنيا، رافق المحافظ العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا.

 

قال المحافظ إن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات وزير التنمية المحلية، للاهتمام بتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا، وتوفير حياة كريمة لهم ، وخاصة خلال أيام الشهر المبارك.

 

وأضاف المحافظ، أن المحافظة استعدت لاستقبال شهر رمضان المعظم من خلال العمل على توفير جميع السلع ومستلزمات الشهر الكريم، بكافة المنافذ وبأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين، من خلال معارض أهلا رمضان، كما تم التنسيق مع الشركات والسلاسل التجارية بدائرة المحافظة للمشاركة في العديد من المعارض بجميع مراكز المحافظة.

 

من جانبه أوضح العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن مشروع "قدرة الخير" مجهز بـ 40 قدرة فول، وأكياس للمخللات، توزع مجاناً يومياً طوال الشهر الكريم للأسر الأكثر احتياجا ًوالأولي بالرعاية، في جميع أحياء مدينة المنيا، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فايروس كورونا المستجد.
 

المنيا احتفال المسلمين والمسيحيين شهر رمضان أسقف المنيا الأنبا مكاريوس

موضوعات متعلقة

فيها حاجة حلوة.. طبيب مسيحي يوجه نصائح لمرضى السكر في رمضان

فيها حاجة حلوة .. مسيحيون يشاركون فى دفع تكاليف وتعليق زينة رمضان بقنا .. فيديو

ترشيحاتنا

مبطلات الصيام .. 6 أخطأ تفسد العبادة

صافرات الإنذار تدوي بمستوطنات الاحتلال بالقرب من الحدود اللبنانية

هالة صدقي باكية: كل تجاربي الزوجية فشلت.. وأمي ماتت بسببي

مشاكلي وجعت قلبها .. هالة صدقي تنهار في البكاء أثناء حديثها عن وفاة والدتها

يقع فيه الكثيرون.. الأزهر يحذر من فعل محرم عند الإفطار والسحور في رمضان

البحوث الفلكية : 13 مايو أول أيام عيد الفطر .. ورمضان 30 يوما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد الفجر.. هل يبطل الصيام؟

قرار عاجل لـ وكالة الأنباء التونسية بعد اقتحام الأمن لمقرها

خطأ شائع في السحور يبطل الصيام ويقع فيه كثيرون.. لجنة الفتوى توضح

رئيس الوزراء: 500 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مبادرة تطوير عواصم المحافظات

القبض على مذيعة قتلت زوج شقيقتها بالسيدة زينب

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلي والزمالك

ما حكم تقبيل الزوجة في نهار رمضان؟

مصير الأهلي .. قرار جديد من الكاف بشأن ربع نهائى أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

إيمان البكرى تكتب: لن نقبل بسياسة الأمر الواقع

أحمد فهيم يكتب: هؤلاء عبروا يوماً من قلوبنا

د. هالة أبوعلم تكتب: المصداقية

د. محمد يوسف يكتب: قانون الزراعة العضوية وزيادة الصادرات الزراعية 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

مني أحمد

الدراما والتاريخ

كريمة أبو العينين

عن مصر قالوا ونقول

عاطف عبد الستار

دراما الوعي وعودة الروح الوطنية

إبراهيم شعبان

عبقرية السياسة الخارجية المصرية في سنوات الفوضى «2-3»

د.مجدي بدران

هل يؤثر «كورونا» على الصيام؟

د.سالم الكتبي

خطوة إماراتية علمية مهمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ