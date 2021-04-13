الهلال يعانق الصليب .. كنيسة الأمير تادرس فى المنيا تتزين احتفالا بشهر رمضان

أضاءت كنيسة الأمير تادرس الشطبى بوسط مدينة المنيا أنوارها وتزينت كما تزين الميدان الذي أمامها بأحبال النور والفوانيس المضيئة ومجسم الهلال مع الصليب والنخلة المضيئة التي تتوسط الميدان احتفالا بشهر رمضان المبارك.

وعمت الفرحة والسعادة أهالي المنيا لهذة اللفتة الطيبة من الأنبا مكاريوس أسقف المنيا لتزيين الكنيسة والميدان بالأنوار والألوان المبهجة للتأكيد على المحبة والعلاقة الطيبة بين المسلمين والمسيحيين.

وفي سياق متصل عقد المحافظ اللواء أسامة القاضي اجتماعاً عاجلاً لمناقشة، معوقات انجاز أعمال الرصف بشارع عدنان المالكي، بحي شمال مدينة المنيا، وذلك في استجابة سريعة لمطالب المواطنين، بسرعة رصفه وعودته للعمل بالشكل المطلوب باعتباره من أهم الشوارع الحيوية بالمدينة.

حضر الاجتماع المهندس ياسر الشهاوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، والمهندس محمود رجب، مدير مديرية الطرق، والعقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، وممثل الشركة المنفذة لأعمال الرصف.

أكد المحافظ، أن هدف الدولة الأول، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، هو تقديم حياة كريمة للمواطنين، وتوفير البنية الأساسية، التي تقوم عليها حياتهم، مشدداً على ضرورة تذليل كافة العقبات التي تقف في طريق عجلة التنمية، والإصلاح بالمحافظة، ومنها رفع كفاءة الطرق المتهالكة، وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

أشار المحافظ، أن شارع عدنان المالكي، بحي شمال مدينة المنيا، مدرج في الخطة الاستثمارية الموحدة للعام المالي 2020 / 2021، ضمن تنفيذ المخططات المعتمدة لإعادة تأهيل ورصف الطرق لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المركز والمدينة.

من جانبه ، أعلن العقيد محمد صلاح رئيس مركز المنيا اليوم بدء العمل في إحلال وتجديد التربة وتجديد الطرنشات من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي ،تمهيدا لأعمال الرصف والتي سيتم البدء فيها الشهر الجاري.

كما تفقد المحافظ اللواء أسامة القاضي صباح اليوم، مشروع "قدرة الخير" للفول المدمس، خلال شهر رمضان الكريم، بأرض المولد بحي جنوب المدينة، والمجهز بـ 40 قدرة فول ، توزع مجاناً يومياً طوال الشهر الكريم للأسر الأكثر احتياجا ًوالأولي بالرعاية، في جميع أحياء مدينة المنيا، رافق المحافظ العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا.

قال المحافظ إن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات وزير التنمية المحلية، للاهتمام بتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا، وتوفير حياة كريمة لهم ، وخاصة خلال أيام الشهر المبارك.

وأضاف المحافظ، أن المحافظة استعدت لاستقبال شهر رمضان المعظم من خلال العمل على توفير جميع السلع ومستلزمات الشهر الكريم، بكافة المنافذ وبأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين، من خلال معارض أهلا رمضان، كما تم التنسيق مع الشركات والسلاسل التجارية بدائرة المحافظة للمشاركة في العديد من المعارض بجميع مراكز المحافظة.

من جانبه أوضح العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن مشروع "قدرة الخير" مجهز بـ 40 قدرة فول، وأكياس للمخللات، توزع مجاناً يومياً طوال الشهر الكريم للأسر الأكثر احتياجا ًوالأولي بالرعاية، في جميع أحياء مدينة المنيا، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فايروس كورونا المستجد.

