سر غضب سيدنا سليمان من الهدهد بعد غيابه عن الجنود.. أزهري يروي القصة.. فيديو

حكى الشيخ محمود عويس، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سر غضب سيدنا سليمان من الهدهد بعد غيابه عن الجنود.

وقال عويس، في فيديو لصدى البلد، أن سيدنا سليمان عليه السلام من الانبياء الذين أعطاهم الله ملكا عظيما وهو أحد ملوك هذه الدنيا، وكان ملكا نبيا، أعطاه الله ملكا لم يكن لنبي قبله ولا بعده.

وأشار إلى أنه كان من ملك سيدنا سليمان أن الله سخر له الريح وسخر له الجن وعلمه منطق الطير، فكان يفهم كلام الطير والدواب وكلام الجن والإنس كله.

واستشهد بقوله تعالى "وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ" فكان من ضمن جنود سليمان "الهدهد" وكان سيدنا سليمان يتفقد الجند فوجد غياب الهدهد، وغضب أشد الغضب، وقال ( لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين ).