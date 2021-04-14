عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبرز أخبار التوك شو

أخبار التوك شو.. الصحة توجه تحذيرا هاما للمواطنين بشأن كورونا و المعتمرون يطوفون حول الكعبة فى أول أيام رمضان

صورة الملف المجمع
صورة الملف المجمع

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير الآتي:

 

شاهد.. المعتمرون يطوفون حول الكعبة فى أول أيام رمضان

طاف المعتمرون اليوم  حول الكعبة المشرفة فى أول أيام شهر رمضان المبارك،وسط إجراءات احترازية مشددة وتباعدجسدي .

ووفقًا لقناة euro news، سمحت السلطات فى مكة المكرمة بدخول أعداد محدودة من المصلين الى المسجد الحرام فى محاولة للحد من  انتشار فيروس كورونا.

 

الصحة توجه تحذيرا هاما للمواطنين بشأن كورونا

قال الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، إن الجميع مطالب بتوخى الحذر فى الأيام الحالية، وذلك للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، موضحًا أن جميع المحلات تشهد زحاما شديدا.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحقيقة" المذاع على قناة إكسترا نيوز، تقديم الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الجميع عليهم ارتداء الكمامة كما كان فى الموجة الأولى.

 

مركز الأزهر العالمى للفتوى: تلقينا 50 ألف نزاع أسري ونعمل على حلها.. فيديو

قال الدكتور أسامة الحديدي مدير مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن قسم الأحوال الشخصية يمتلك ضعف عدد الأعضاء فى الأقسام الأخرى، موضحًا أن هناك أسئلة كثيرة تأتى للمركز.


وأضاف خلال حواره على قناة إكسترا نيوز، أن السيدات يرسلون أسئلة أكثر من الرجال، و المركز يجيب على جميع الأسئلة.

 

صور صادمة تثبت الخيانة .. شيخ الحارة لهالة صدقي: "بتتخاني يوم بعد يوم وإنتي مش عارفة"


 

وجه شيخ الحارة حديثه للفنانة هالة صدقي، قائلا: “ بتتخاني يوم بعد يوم، وإنتي مش عارفة مي وشيرين  يا هالة ولا ايه؟”.

 

وعرض  شيخ الحارة مجموعة من الصور لمجموعة من الفتيات  تثبت تعرضهن للخيانة من أزواجهن".

 

دي طلعت وحش.. غادة عادل عن هيفاء وهبي.. شاهد

وقعت الفنانة هيفاء وهبي ضحية برنامج الـ 5 نجوم اليوم، وفى بداية الحلقة دخلت هيفاء فى سباق سيارة، وظهرت هيفاء وهى تمتلك خبرة كبيرة فى سباق السيارات.
وقالت الفنانة غادة عادل أحد المشاركين فى المقلب، أن هيفاء " طلعت وحش فى السواقة".

 

عمر كمال : لسانى اتقطع بسبب بنت الجيران

 

أكدت الفنانة هالة صدقي، أن جميع التجارب الزوجية التي خاضتها  فشلت، وأزواجها فاشلين، وهي الوحيدة التي لم تكن فاشلة في هذه التجارب، قائلة: "لن أتزوج مرة أخرى، والزواج قصة صعبة جدًا، وأولادي وعائلتي يمثلون لي الكثير".

 

لماذا عاد مدفع الإفطار بعد 30 عاما من الغياب .. الآثار تكشف السبب 

علق الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الأثار الإسلامية والقبطية واليهودية، على اعادة مدفع الافطار في قلعة صلاح الدين للعمل، بعد التوقف عن العمل لـ30 عامًا، قائلًا: "لفتة لإسعاد المواطنين".

وتابع "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، أن عودة المدفع للعمل هدفه استعادة شيء قديم جميل محبب للمصريين، مشيرًا إلى أن المدفع في الفترات الحديثة كان يطلق قنبلة صوتية.

 

ترشيحاتنا

ارتفاع عدد ضحايا حادث تفحم أتوبيس وسيارة مواد بترولية بأسيوط إلى 18 وفاة

بالفيديو .. بطل مصري ينهي مطاردة بين الشرطة الأمريكية وقاتل هارب

موعد أذان الفجر وعدد ساعات الصوم في ثاني أيام رمضان

كيف تتعامل دار الإفتاء مع هجوم المتشددين على فتاويها؟.. المفتي يرد

محافظ أسيوط يتفقد حادث تصادم اتوبيس و سيارة مواد بترولية بطريق البحر الاحمر

وزارة السياحة والآثار تطلق مسابقة فوازير سياحية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد الفجر.. هل يبطل الصيام؟

بيان سعودي عاجل حول برنامج رامز عقله طار

بيان عاجل من النيابة العامة السعودية بشأن دخول المملكة

نقل الشيخ حافظ سلامة إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا

خطأ شائع في السحور يبطل الصيام ويقع فيه كثيرون.. لجنة الفتوى توضح

رئيس الوزراء: 500 ألف وحدة سكنية جديدة ضمن مبادرة تطوير عواصم المحافظات

قرار عاجل من اتحاد الكرة بشأن قمة الأهلي والزمالك

مصير الأهلي .. قرار جديد من الكاف بشأن ربع نهائى أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

كريم مجدى يكتب: التمويل العقاري.. وترسيخ الأمن الاجتماعي

هويدا دويدار تكتب: ما كفله التاريخ لمصر استراتيجيا

ضياء العطيفي يكتب: التهرب الضريبى لـ«الإعلانات الرقمية»

محسن عليوة يكتب: شهر العمل والعبادة

حازم الشريف يكتب: عندما أكتب عن بلادى

فيروز نبيل تكتب: أحفاد الفراعنة يبهرون العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

مني أحمد

الدراما والتاريخ

كريمة أبو العينين

عن مصر قالوا ونقول

عاطف عبد الستار

دراما الوعي وعودة الروح الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ