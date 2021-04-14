أخبار التوك شو.. الصحة توجه تحذيرا هاما للمواطنين بشأن كورونا و المعتمرون يطوفون حول الكعبة فى أول أيام رمضان

أبرز أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات نرصدها لكم خلال التقرير الآتي:

شاهد.. المعتمرون يطوفون حول الكعبة فى أول أيام رمضان

طاف المعتمرون اليوم حول الكعبة المشرفة فى أول أيام شهر رمضان المبارك،وسط إجراءات احترازية مشددة وتباعدجسدي .

ووفقًا لقناة euro news، سمحت السلطات فى مكة المكرمة بدخول أعداد محدودة من المصلين الى المسجد الحرام فى محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

الصحة توجه تحذيرا هاما للمواطنين بشأن كورونا

قال الدكتور محمد عبد الفتاح وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، إن الجميع مطالب بتوخى الحذر فى الأيام الحالية، وذلك للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، موضحًا أن جميع المحلات تشهد زحاما شديدا.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " الحقيقة" المذاع على قناة إكسترا نيوز، تقديم الإعلامية آية عبد الرحمن، أن الجميع عليهم ارتداء الكمامة كما كان فى الموجة الأولى.

مركز الأزهر العالمى للفتوى: تلقينا 50 ألف نزاع أسري ونعمل على حلها.. فيديو

قال الدكتور أسامة الحديدي مدير مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن قسم الأحوال الشخصية يمتلك ضعف عدد الأعضاء فى الأقسام الأخرى، موضحًا أن هناك أسئلة كثيرة تأتى للمركز.



وأضاف خلال حواره على قناة إكسترا نيوز، أن السيدات يرسلون أسئلة أكثر من الرجال، و المركز يجيب على جميع الأسئلة.

صور صادمة تثبت الخيانة .. شيخ الحارة لهالة صدقي: "بتتخاني يوم بعد يوم وإنتي مش عارفة"





وجه شيخ الحارة حديثه للفنانة هالة صدقي، قائلا: “ بتتخاني يوم بعد يوم، وإنتي مش عارفة مي وشيرين يا هالة ولا ايه؟”.

وعرض شيخ الحارة مجموعة من الصور لمجموعة من الفتيات تثبت تعرضهن للخيانة من أزواجهن".

دي طلعت وحش.. غادة عادل عن هيفاء وهبي.. شاهد

وقعت الفنانة هيفاء وهبي ضحية برنامج الـ 5 نجوم اليوم، وفى بداية الحلقة دخلت هيفاء فى سباق سيارة، وظهرت هيفاء وهى تمتلك خبرة كبيرة فى سباق السيارات.

وقالت الفنانة غادة عادل أحد المشاركين فى المقلب، أن هيفاء " طلعت وحش فى السواقة".

عمر كمال : لسانى اتقطع بسبب بنت الجيران

أكدت الفنانة هالة صدقي، أن جميع التجارب الزوجية التي خاضتها فشلت، وأزواجها فاشلين، وهي الوحيدة التي لم تكن فاشلة في هذه التجارب، قائلة: "لن أتزوج مرة أخرى، والزواج قصة صعبة جدًا، وأولادي وعائلتي يمثلون لي الكثير".

لماذا عاد مدفع الإفطار بعد 30 عاما من الغياب .. الآثار تكشف السبب

علق الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الأثار الإسلامية والقبطية واليهودية، على اعادة مدفع الافطار في قلعة صلاح الدين للعمل، بعد التوقف عن العمل لـ30 عامًا، قائلًا: "لفتة لإسعاد المواطنين".

وتابع "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، أن عودة المدفع للعمل هدفه استعادة شيء قديم جميل محبب للمصريين، مشيرًا إلى أن المدفع في الفترات الحديثة كان يطلق قنبلة صوتية.