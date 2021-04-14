مجلس الشيوخ الأمريكي يصدق على تعيين مرشحة بايدن لمنصب نائب وزير الخارجية

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين ويندي شيرمان مرشحة الرئيس جو بايدن لمنصب نائب وزير الخارجية.

وصوت 56 عضوا في مجلس الشيوخ لصالح تعيين شيرمان، بينما عارضه 42 عضوا، حيث انضم عدد من النواب الجمهوريين لتأييدها، وفقا لوكالة "رويترز".

وواجهت شيرمان صاحبة الـ71 عاما، وهي خبيرة مخضرمة في شؤون السياسة الخارجية، معارضة من الجمهوريين لأنها ساعدت في التفاوض لإبرام الاتفاق النووي مع إيران عام 2015، والذي عارضه الجمهوريون بشدة إلى جانب بعض الديمقراطيين.

وخلال جلسة استماع في الكونجرس في مارس الماضي، تعهدت شيرمان باتباع نهج جديد تجاه إيران، مشيرة إلى أن العالم تغير منذ عام 2016، عندما تم رفع العقوبات عن إيران تنفيذا لبنود الاتفاق.

وانسحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق في عام 2018، حيث أعاد فرض عقوبات على طهران، بينما ردت الأخيرة بانتهاك قيود التخصيب النووي.

وكانت شيرمان مستشارة في وزارة الخارجية ومنسقة السياسة في كوريا الشمالية من 1997 إلى 2001، ومن 1993 إلى 1996 شغلت منصب مساعدة وزير الخارجية للشؤون التشريعية.