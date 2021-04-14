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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شعراوي يطلق مبادرة «شباب الخير» لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمناسبة شهر رمضان

مبادرة شباب الخير
مبادرة شباب الخير

أطلق اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، مبادرة "شباب الخير" لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة وملائمة لتخفيف العبء على مختلف شرائح المواطنين.

 

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لوزارتي التنمية المحلية والتموين بتوفير السلع الغذائية الأساسية بمختلف أنواعها للمواطنين خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة.  

 

وتأتى تلك المبادرة بالتنسيق مع المجلس الوطني للشباب فى إطار حرص الوزارة على التعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المدنى والمبادرات الشبابية بالمحافظات لخدمة المواطنين، لا سيما محدودي الدخل والمناطق الأكثر احتياجاً.

 

وشهد اللواء محمود شعراوي وعدد من قيادات الوزارة والدكتور وائل الطناحي، الأمين العام للمجلس الوطنى للشباب، والدكتورة دليلة مختار، رئيس المجلس الوطنى للشباب، وعدد من ممثلى المجلس، اصطفاف حوالى 25 سيارة نصف نقل ثلاجة متنقلة محملة بحوالى 30 نوعا من السلع الغذائية الأساسية للمواطن، على رأسها اللحوم والدواجن، وذلك أمام مقر الوزارة، ضمن المرحلة الأولي للمبادرة والتى تضم 35 سيارة ستتوجه إلى 11 محافظة هى “القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية وشمال سيناء والمنيا وبنى سويف والمنوفية”.

 

وحرص وزير التنمية المحلية على تفقد بعض السيارات والسلع المعروضة للمواطنين والتأكد من أن الأسعار مخفضة وأقل من مثيلاتها بالأسواق ولا تقل عنها جودة وحديثة التعبئة والإنتاج.

 

 وأشاد اللواء محمود شعراوي بمبادرة "شباب الخير " التى ينظمها المجلس الوطنى للشباب فى إطار حرص الوزارة على المساهمة فى خلق فرص عمل للشباب بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

 

كما أشاد بجميع المبادرات الأخرى التى أطلقها المجلس بالتعاون مع الوزارة فى مختلف المحافظات، ومن بينها مبادرة مجلس إدارة الشارع للنظافة والتجميل.

 

وأكد وزير التنمية المحلية أن رئيس الجمهورية وجه بتوفير السلع الغذائية خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة للمواطنين، خاصة البسطاء والأكثر احتياجاً، والتخفيف عن محدودي الدخل والرقابة المستمرة على الأسواق، مشيراً إلى حرص الوزارة على التعاون ودعم جميع المبادرات الشبابية التى تحقق صالح المواطن وخدمته بالمحافظات، لا سيما فى المجالات الحيوية والخدمية.

 

وطالب اللواء محمود شعراوي بتركيز سيارات المبادرة على المحافظات الحدودية والمناطق الشعبية والفئات الأكثر احتياجاً فى محافظات المرحلة الأولى.

 

وقال وزير التنمية المحلية إنه سيتم التنسيق مع صندوق تحيا مصر لتوفير بعض السيارات المجهزة بقروض ميسرة للشباب بالمحافظات، وتوفير بعض أنواع السلع والمواد الغذائية والخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن ومنتجات الألبان بالتنسيق مع الشركات الوطنية، ومن بينها شركة الصالحية للاستثمار الزراعى ودمجها في مبادرة “شباب الخير” وبعض المبادرات الأخرى التى تتعاون فيها الوزارة مع المحافظات لتوفير السلع الغذائية المخفضة للمواطنين وبما يساهم فى توفير فرص عمل للشباب بالمحافظات وإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

 

من جانبه، قدم الدكتور وائل الطناحى خالص الشكر باسمه وجميع الشباب من ممثلى المجلس الوطنى للشباب، للواء محمود شعراوى على  دعمه المستمر واللامحدود لجميع الشرائح الشبابية فى المحافظات، وعلى رأسهم المجلس الوطنى.

 

وقال الطناحى إن المجلس قام بالتعاقد مع إحدى شركات  بيع المواد الغذائية للمشاركة فى المبادرة وتوفير السلع الغذائية المتنوعة، حيث تضم المبادرة في مرحلتها الأولى 11 محافظة وتساعد فى توفير فرص عمل وتشغيل حوالي 396  شابا عبر مراحل المبادرة المختلفة.

 

وأضاف أن المبادرة سوف تستمر لمدة عام وسيكون هناك متابعة من الشباب فى المجلس لجميع تطوراتها فى المحافظات لضمان النجاح الكامل لها وتحقيق أهدافها، خاصة فى إطار مبادرة مجلس إدارة الشارع وتحفيز المشاركين من الشباب فى تلك المبادرة من خلال تقديم الخدمات للمناطق والشوارع والقرى المنفذ بها المبادرة فى أماكنهم.

 

وأوضح الأمين العام للمجلس أن السلع الغذائية سيتم مراقبة جودتها وصلاحيتها من جانب الجهات المعنية فى المحافظات، وعلى رأسها مديريات الصحة والتموين وجهاز حماية المستهلك.

 

وعقب إطلاق المبادرة من أمام مقر وزارة التنمية المحلية، شهدت سيارات بيع السلع الغذائية إقبالاً من المواطنين لشراء السلع المعروضة.

 

وأشادوا بجهود الوزارة والحكومة فى توفير السلع الأساسية خلال شهر رمضان بأسعار مناسبة.

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مبادرة شباب الخير وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي شهر رمضان رئيس الجمهورية والمبادرات الشبابية

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