وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بإغلاق كيانات وهمية بالشرقية

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا من السيد عطا، رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.

وأوضح التقرير أن لجنة الضبطية القضائية داهمت عدة كيانات وهمية بمحافظة الشرقية، في إطار الملاحقات المستمرة التي تقوم بها الوزارة تجاه تلك الكيانات التي تهدد مستقبل الطلاب.

وأفاد التقرير بقيام لجنة الضبطية القضائية بمداهمة المنشأة المسماة (Creative Academy)، ومقرها الزقازيق، محافظة الشرقية، وتمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتمنح شهادات غير معتمدة فى مجالات مهنية، منها: العلاج الطبيعى.

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كما أشار التقرير إلى قيام اللجنة بمداهمة المنشأة المسماة “أكاديمية ابن رشد” في محافظة الشرقية، وتعمل بدون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعلن عن قبول الطلبة الحاصلين على الإعدادية والثانوية العامة، وتمارس عملها فى مجال التمريض.

وذكر أن لجنة الضبطية القضائية داهمت المنشأة المسماة أكاديمية تميز للعلوم والتكنولوجيا TAMAYOZ بمحافظة الشرقية، لمزاولتها أنشطة تعليمية بدون الحصول على ترخيص من وزارة التعليم والعالي والبحث العلمي ومن الجهات المختصة.

وأضاف التقرير أن اللجنة داهمت المنشأة الوهمية المسماة أكاديمية “علوم المستقبل” بمحافظة الشرقية)، وتدعي قبول خريجي الثانوية العامة والأزهرية وجميع الدبلومات والمؤهلات العليا، وتمارس العملية التعليمية في مجالات “التمريض - المساحة – الحاسب الآلي – اللاسلكي – الخط العربي”، وتزعم تأجيل التجنيد، وذلك بدون الحصول على ترخيص من وزارة التعليم والعالي والبحث العلمي ومن الجهات المختصة.

وأشار إلى مداهمة لجنة الضبطية القضائية المنشأة المسماة الأكاديمية البريطانية الحديثة (BMA) بمحافظة الشرقية، وتقوم بتقديم أنشطة تعليمية دون ترخيص من وزارة التعليم والعالي والبحث العلمي ومن الجهات المختصة.

وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق الكيانات الوهمية، كما قام بمخاطبة محافظ الشرقية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأشاد الدكتور خالد عبد الغفار بجهود اللجنة في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس العملية التعليمية دون ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

وطالب وزير التعليم العالي الطلاب وأولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية، والالتزام بالجامعات والمعاهد المعتمدة الموجودة على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة التالية:

● موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (فيسبوك)

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (إنستجرام)

● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (تويتر)

