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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد قتل زوج شقيقتها.. معلومات لا تعرفها عن المذيعة رانيا صفوت

المذيعة رانيا صفوت
المذيعة رانيا صفوت

ألقت الشرطة القبض على المذيعة رانيا صفوت بعد اتهامها فى جريمة قتل زوج شقيقتها بسلاح أبيض. 

وتلقت مديرية أمن القاهرة بلاغا بوجود مشاجرة أسفرت عن قتل رجل وكانت هذه المشاجرة بين المذيعة رانيا صفوت وزوج شقيقتها وتطورت المشاجرة الى أن طعنته بسلاح أبيض ما أسفر عن سقوطه جثة هامدة.

وتبين من التحقيقات أن المذيعة ارتكبت جريمتها بسبب وشاية زوج شقيقتها وإبلاغه عن مكان اختفاء زوجها الذي كان يتهرب من سداد ديون مستحقة عليه تبلغ نصف مليون جنيه، حيث انهالت عليه طعنا حتى أردته قتيلا، وأمرت جهات التحقيق بحبس المذيعة، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت البداية حين تلقت مباحث القاهرة إخطارا من قسم السيدة زينب يفيد بالقبض على مذيعة متهمة في جريمة قتل، وتم ضبطها وتم العثور على السلاح المستخدم في الجريمة وعليه أثار دماء القتيل.

واعترفت المذيعة صفوت بارتكابها الجريمة وإقدامها على طعن المجني عليه عدة مرات بعد مشادة. كلامية حدثت بينهما، إثر معرفتها أنه من قام بالكشف عن مكان اختباء زوجها.

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وقالت رانيا في التحقيقات أمام نيابة جنوب القاهرة، إنها "ذهبت إلى بيت والدتها في السيدة زينب لكي تعاتب زوج شقيقتها بعدما وشى بمكان مخبأ زوجها إثر تهربه من ديون مستحقة عليه تتخطى 600 ألف جنيه مصري، وتسبب في القبض عليه".

وتابعت رانيا: "كان كل قصدي أخوفه بالسكينة بس مش أقتله، لكن هو استفزني وسحبت السكينة طعنته بيها أكتر من مرة في فخذه".

وحاول الجيران وزوجة القتيل إنقاذه وتم استدعاء الإسعاف، إلا أنه توفي قبل نقله من مكان الجريمة.

هذا وقد أمرت جهات التحقيق بحبس المذيعة رانيا، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على أداة الجريمة.

كما أمرت جهات التحقيق بسرعة تقديم التحريات حول الواقعة، وتم نقل جثة المجني عليه إلى مشرحة زينهم، للوقوف على أسباب الوفاة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

نرصد فى التقرير التالى أبرز المعلومات عن المذيعة رانيا صفوت. 

المذيعة رانيا صفوت من مواليد القاهرة. 

تعمل رانيا صفوت كمذيعة فى شبكة الراديو أون لاين “فى السكة”. 

تمتلك رانيا صفوت شعبية جارفة على السوشيال ميديا وخاصة عبر صفحتها على الفيسبوك. 

قدمت برنامج بعنوان على مزاجك عبر راديو أون لاين فى السكة. 

رانيا صفوت المذيعة رانيا صفوت جريمة قتل مديرية امن القاهرة نيابة جنوب القاهرة

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