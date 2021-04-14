ألمانيا تكشف خطوات جديدة تجاه الملف الإيراني

أعلنت السلطات الألمانية اليوم الأربعاء، أنه سيتم مناقشة الملف الإيراني في اجتماع بين وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وأمريكا.

وفي سياق منفصل دعت فرنسا إلى تنسيق أمريكي روسي صيني أوروبي موحد، بعد رفع إيران نسبة تخصيب اليورانيوم، ووصفت التطور بـ"الخطير"، فيما قالت وسائل إعلام أمريكية إن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزورون منشأة نطنز الإيرانية.

وأكدت فرنسا أن إعلان إيران أنها ستبدأ في تخصيب اليورانيوم حتى درجة نقاء 60%، يعد "تطورا خطيرا" ويتطلب تنسيقا بين أمريكا وروسيا والصين والثلاثي الأوروبي.

وتخصّب إيران حاليا اليورانيوم بنسبة 20% ومن شأن التخصيب بنسبة 60% أن يجعل إيران قادرة على الانتقال بسرعة إلى نسبة 90% وأكثر، وهي المعدّلات المطلوبة لاستخدام هذا المعدن الخام لأغراض عسكرية.