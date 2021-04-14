القاهرة كابول يستعين بـ نور الشريف فى أولى حلقاته

مسلسل القاهرة كابول

أذيعت الحلقة الأولى من مسلسل القاهرة كابول ، على عدد من القنوات الفضائية، حيث جاءت الحلقة لتكشف عن هوية الأبطال.



شهدت الحلقة الأولى من مسلسل القاهرة كابول، ظهورا مميزا للفنان الراحل نور الشريف، أثناء تواجده في عزاء كوكب الشرق أم كلثوم، التي وافتها المنية في فبراير 1975.

أحداث الحلقة الأولى



حيث دارت أحداث الحلقة حول 4 شخصيات هم فى الأساس أصدقاء كانوا يعيشون فى منطقة السيدة زينب، الأول هو ضابط أمن -خالد الصاوى - ، والثانى إعلامي - فتحى عبد الوهاب - ، والثالث مخرج - أحمد رزق - ، أما الرابع فهو رجل متطرف ينضم إلى منظمة إرهابية.

واستعرضت الحلقة جزءا من شخصياتهم، وكانت المفاجأة أنه بعد سنوات طويلة من الفرقة، يجتمعون الثلاثة خارج البلاد فى منزل الإعلامى، حيث يكون هناك المخرج لعرض فيلم سينمائى، يذهب رجل الأمن إلى الخارج فى مهمة رسمية تتعلق بالقضاء على المنظمة التى ينضم إليها صديقه.

أبطال مسلسل القاهرة كابول



يشارك فى بطولة مسلسل القاهرة كابول طارق لطفى، فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوي، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، شيرين، نور محمود ، كما يظهر الفنان أحمد رزق ضيف شرف فى الحلقات الاولى من العمل.

مخرج ومؤلف مسلسل القاهرة كابول

يتولى مسئولية إخراج مسلسل القاهرة كابول حسام هلى ، والذى سبق وأن قدم عددا من الأعمال حازت على إعجاب المشاهدين، ومنها مسلسل “الرحلة ”كما قدم مؤخراً حكاية حتى منى والتى قامت ببطولتها إلهام شاهين، أما مؤلف العمل فهو الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال.

كواليس مسلسل القاهرة كابول



العمل تعرض إلى التأجيل العام الماضى، حيث لم ينته صناعه من تصوير، مما جعلهم يؤجلون طرحه إلى رمضان 2021 ، وقد تم تصوير عدد كبير من المشاهد خارج مصر.