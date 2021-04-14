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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة أسيوط يبحث خطة تجهيز معهد بحوث وتطوير وابتكار الدواء استعداداً لانطلاق الدراسة به

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط حرص الجامعة على تسخير إمكاناتها العلمية والبحثية على المساهمة الفاعلة والمثمرة في إجراء بحوث دقيقة لإنتاج الأدوية وتطويرها بما يتلاءم مع متطلبات المجتمع مع متطلبات المجتمع فى مجال الصناعات الدوائية والذي يُعد أحد ركائز الصناعات الإستراتيجية في مصر.


جاء ذلك التصريح خلال زيارته لمركز بحوث الدواء وذلك لبحث الاحتياجات اللازمة لتجهيز معهد بحوث وتطوير وابتكار الدواء استعداداً لانطلاق الدراسة به وذلك فى أعقاب حصوله على موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على إنشائه .

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والتقى رئيس الجامعة خلال الزيارة بالدكتور السيد على إبراهيم الأستاذ المتفرغ بقسم الصيدلانيات ومدير المركز، والدكتور محمد محمود عبد اللطيف رئيس قسم الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة وعدد من أعضاء هيئة التدريس والصيادلة المختصين بالعمل بالمركز.


وصرح رئيس الجامعة أن المعهد الجديد سوف يكون مقره فى مجمع المراكز البحثية الذى إنشائه والذي يُعد الأكبر من نوعه على مستوى الجمهورية والذي يشغل مساحة 4 آلاف متر مربع ويضم عددا من المراكز البحثية البينية القائمة على جمع أكثر من تخصص فى إجراء أبحاث ودراسات دقيقة ومتطورة.


وأكد الدكتور طارق الجمال اهتمامه بتجهيز المعهد وفق أحدث النظم العلمية والعالمية لتمكينه من القيام بالدور البحثي المنوط به في تطوير صناعة الدواء في مصر وحل المشكلات التى تواجهنا في صناعة بعض الأنواع إلى جانب استحداث أنواع متطورة.

طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط جامعة اسيوط وزير التعليم مجلس الوزراء التعليم العالي

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