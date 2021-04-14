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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

احدث إطلالات ديميت اوزديمير

بإطلالة ناعمة .. ديميت أوزديمير تخطف الأنظار على إنستجرام

ديميت اوزديمير
ديميت اوزديمير

حرصت  الممثلة التركية ديميت أوزديمير ، مشاركة متابعيها بصورة جديدة عبر حسابها بتطبيق التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة ناعمة وجذابة تبرز أنوثتها.
 

تفاصيل إطلالة ديميت اوزديمير


وظهرت ديميت أوزديمير، وهي ترتدي جمبسوت باللون الأبيض يتوسطه حزام باللون البني، وعليه بالطو طويل من الجبردين باللون الكشميري، واختارت عليهم بوت طويل باللون البيج الناعم، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.
 

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وتركت  ديميت أوزديمير شعرها منسدلا على ظهرها واكتافها بـ تسريحة ويفي انسيابية ناعمة، وهو ما أعطاها إطلالة مميزة وساحرة.
 

وأبرزت ديميت أوزديمير إطلالتها بوضع الماكياج؛ واختارت أن تبرز جمال عينيها  الآي لاينر الأسود والماسكرا والآي شادو لتبرز من جمال عينيها، مع وضع اللون الكشميري الناعم كأحمر شفاه.

ولم تتكلف ديميت أوزديمير في ارتداء الإكسسوارات، فقد اكتفت بالظهور بإطلالة ناعمة وبسيطة.

 

الحياة الأسرية للفنانة ديميت اوزديمير

 

ويطلق على اسم ديميت أوزدمير (بالتركية: Demet Özdemir)‏ وهي ممثلة تلفزيونية وسينمائية تركية من مواليد 26 فبراير 1992  في بلدة بمحافظة جوجة إيلي في مدينة كوجالي في تركيا، اشتهرت في العالم العربي بدورها في مسلسل رائحة الفراولة بدور اسيل.

وبعد انفصال والديها انتقلت للعيش في مدينة إسطنبول، بدأت ديميت أوزدمير حياتها المهنية من خلال المشاركة في فرقة الرقص الخاصة بالمطربة التركية الشهيرة بينجو، ثم بفرق خاصة بالراقصات المشجعات.

وظهرت ديميت أوزديمير على الشاشات لأول مرة كعارضة في أحد كليبات المطرب مصطفى صندل الغنائية، وكممثلة بدأت أوزديمير تشق طريقها عام 2013، حيث ظهرت لأول مرة بدور "إيلين" في الدراما التركية الشهيرة "سأعطيك سرًا" والذي قام ببطولته كلا من النجمة إسراء رونابار، والنجم مراد خان، والنجم إكين كوش.

وتعتبر ديميت أوزديمير الابنة الصغرى لعائلة لها ثلاث فتيات أكبر منها، ومنذ أن انفصل والديها انتقلت مع والدتها وشقيقتها الكبرى للعيش في اسطنبول.

 

الحياة العملية للفنانة ديميت اوزدمير

 

وعرفت أوزديمير بشكل أكبر في تركيا والعالم العربي عندما جسدت شخصية "عالية" في الدراما التركية الشهيرة "ليث ونورا"، والتي قام ببطولتها النجم كيفانش تاتليتوغ والنجمة فرح زينب عبد الله. 

وفي السينما أطلت ديميت عام 2015 بفيلمها الأول "أفي بوعدك"؛ حيث اعتبرت النقلة الحقيقية في حياة ديميت أوزديمير الفنية هي قيامها بدور البطولة في الدراما التركية الشبابية الشهيرة "رائحة الفراولة" التي قامت ببطولته بجانب النجم يوسف جيم والنجم إيكين ميرت دايماز، وقد حقق ذلك المسلسل نسبة مشاهدة عالية في تركيا، كما لاقى رواجًا كبيرًا خارج تركيا ساهم في اكساب ديميت أوزديمير شهرة كبيرة في العالم أجمع.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

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