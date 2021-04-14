فيراري تطرح روما كوبيه بمحرك جبار .. صور

فيراري تطرح روما كوبيه

قامت شركة فيراري بطرح سيارتها روما ferrari roma وهي سيارة فيراري الرياضية الجديدة كلياً من فئة الكوبيه التي جرى تطويرها في مصنع الشركة في إيطاليا وتجمع السيارة بين التفاصيل الجمالية والقوة الجبارة والمرونة العالية.

تصميم فيراري روما ferrari roma

تمتاز سيارة فيراري روما ferrari roma بخطوط واضحة ومتقنة تنم عن مستويات رفيعة من التناسق والأناقة المستمدة من الحرفية الإيطالية العريقة التي تتجلى بوضوح في سياراتها ذات المحرك الوسطي.

تطوير فيراري روما ferrari roma

حرص مهندسو فيراري على تطوير عدة تقنيات مبتكرة لضمان أعلى مستويات الأداء لسيارة فيراري روما، مع الحفاظ على نقاء وأصالة التصميم ضمن فئتها ويشمل ذلك التصميم المبتكر للجناح الخلفي القابل للتحريك والمدمج بسلاسة وأناقة مع الزجاج الخلفي.

محرك فيراري روما ferrari roma

تستمد فيراري روما قوتها من محرك 8 أسطوانات (V8) ذو قوة جبارة تصل إلى 620 حصان عند 7500 دورة في الدقيقة مما يجعلها الأقوى ضمن فئتها ويندرج هذا المحرك ضمن عائلة محركات فيراري التي فازت بجائزة أفضل محرك دولي للعام لأربع سنوات على التوالي.

ferrari roma

يتميز محرك فيراري روما بنظام إدارة التسارع المتغير الذي يضمن استجابة فورية عند تعديل قوة العزم بشكل يتناسب مع السرعة وبفضل استخدام فلاتر لتصفية جسيمات البنزين، حظيت سيارة فيراري روما بتركيز دقيق لجهة تعزيز الصوت المهيب لنظام العادم.

ferrari roma

محرك فيراري روما متصل بفتيس اوتوماتيك ثمان سرعات دبل كلتش (DCT)، وهي أخف بمقدار 6 كغ عن سابقتها ذات السبع سرعات، وإلى جانب تقليل استهلاك الوقود والانبعاثات، تتيح علبة السرعة التبديل بين السرعات بسلاسة ومرونة.

أنظمة تحكم فيراري روما ferrari roma

زودت فيراري روما ferrari roma بأحدث أنظمة ديناميكيات القيادة المتطورة من فيراري، ومن أبرزها نظام ’التحكم بزاوية الانزلاق الجانبي الذي يستخدم لأول مرة في طراز رياضي من فيراري بالإضافة إلى مفتاح التحكم الإلكتروني بنظام القيادة (مانيتينو) ذو الخمس أوضاع ونظام فيراري لتحسين الديناميكية الذي يتحكم بزاوية الانحراف عن طريق ضبط ضغط الفرامل بشكل هيدروليكي في مساند المكابح بهدف رفع مستوى التحكم.