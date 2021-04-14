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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البابا تواضروس الثاني

البابا تواضروس يلقى عظة الأربعاء من المقر البابوي دون حضور شعبي

قداسة البابا تواضروس
قداسة البابا تواضروس الثاني

القى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء اليوم الأربعاء عظته الأسبوعية من المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية الكبري بالعباسية، دون حضور شعبي بسبب الظروف الحالية الخاصة بفيروس كورونا.

 

وتناول قداسة البابا تواضروس الثاني - خلال العظة التى القها من المقر البابوي - قصة شفاء المولود أعمي والتى يتحدث عنها قداس يوم الأحد المقبل، حيث ربط بين معجزة الشفاء وما جاء في سفر ميخا النبي بالعهد القديم، لافتا إلى أن المعجزة تؤكد أن الله يهتم بحياة كل إنسان حتى ولو كان منسيا من أهله ومجتمعه. 

 

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البابا تواضروس يتحدث عن العمى الروحي

وقال البابا تواضروس الثاني إن المعجزة أظهرت أن هناك عديد من الناس لهم أعين ولا يبصرون، فهم عميان عن الحق لهم عيون ولا يبصرون ، وأن المعجزة حدثت يوم السبت وهو اليوم الذى يرفض اليهود أن يصنعوا فيه اى شئ، ولكن جاء السيد المسيح ليعلم الجميع أن السبت جُعل من أجل الإنسان وليس الإنسان من أجل السبت.

 

وأضاف أن العميان عن الحق لا يعرفون مقاصد الله، وأن الإنسان احيانا يتوه في الشكوك ويتوه في الكلام الكثير الذى لا يوجد منه اى فائدة، وانه عندما سأل الفريسيون الشخص الأعمي ، قال لهم لا أعرف شئ إلا اني كنت اعمى والآن أبصر.

 

وتابع قائلا، إن معجزة شفاء المولد أعمى تدفع الإنسان إلى التوبة ومراجعة النفس والتوقف عن اى شر يمارسه الإنسان، وأن المبصر الحقيقي هو الذى أبصر الحقيقة وأن الأعمى هو الشخص الذى لا ينظر الحق، وأن على الإنسان أن ينتبه حتي لا يكون مع العميان الذين يظنون أنهم يبصرون. 

 

ودعا البابا تواضروس الثاني أن يبحث داخل نفسه عن الأمور التى تعوق الشخص عن الوصول إلى الله، وأن ينتقل من مراحل الظلمة إلى النور، راجيا أن تكون فترة الصوم المقدس فترة سلام وهدوء يستطيع من خلالها الإنسان أن يعود إلى نفسه ويبدأ حياة روحية سليمة . 

 

من ناحية أخرى، عين نيافة الأنبا فيلوباتير أسقف إيبارشية أبو قرقاص، القس غبريال محفوظ وكيلًا عامًّا لمطرانية أبو قرقاص، التي أُسِّسَت الشهر الماضي بسيامة أسقفها نيافة الأنبا فيلوباتير مع ستة أساقفة آخرين.

البابا تواضروس عظة الأربعاء العظة الأسبوعية المقر البابوى البابا تواضروس يلقى عظته

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