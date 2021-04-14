الكويت .. تحرك عاجل من قوات الأمن.. ماذا يحدث؟

شنّ رجال أمن محافظتي حولي ومبارك الكبير بالكويت حملة موسعة على المحافظتين لضبط مخترقي الحظر الجزئي ومنع تجول قائدي الدراجات الهوائية والسكوتر أثناء الوقت المسموح بممارسة رياضة المشي.

وبحسب صحيفة الراي الكويتية جاءت تلك التحركات بتعليمات مباشرة من قبل وكيل الأمن العام اللواء فراج الزعبي.

وأشارت المصادر إلى أن الحملة التي قادها اللواء الزعبي في محافظة حولي ومبارك الكبير اثمرت عن ضبط عدد من المخالفين.

كما دعا الزعبي المواطنين والمقيمين الذين يمارسون الرياضة على الالتزام بالوقت المحدد المسموح به برياضة المشي في المواقع المحددة.

فيما تفقد اللواء الزعبي عدداً من النقاط الامنية وقام بتهنئتهم بشهر رمضان المبارك وأبلغهم باليقظة والالتزام في تطبيق الحظر الجزئي في البلاد، بالإضافة إلى انتباههم أثناء إقامة النقاط الأمنية من المستهترين الذين يقودون مركباتهم بسرعات عالية وحجزها وعدم التهاون مع المخالفين، بالإضافة إلى تسهيل أمور كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

