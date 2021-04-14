عاشور ومرسي يقودان هجوم المقاصة أمام بيراميدز
أعلن محمد عظيمة المدير الفني لنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمواجهة مصر المقاصة في اللقاء الذي يجمع بينهما الليلة ضمن منافسات الجولة السادسة عشر والمؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
وجاء تشكيل مصر المقاصة كالتالي:-
حراسة المرمى: محمود حمدي
الدفاع: فارس طارق وأحمد مودي وأحمد صبيحة محمد دسوقي
خط الوسط: سعيد الونش وهشام محمد وعماد فتحي وعبدالله مجدي
الهجوم: صلاح عاشور وباسم مرسي
ويتواجد على دكة البدلاء: محمد كوكو وأسامة العزب ومصطفى شبيطة وأحمد متعب وعاصم سعيد وباولن فوافي وأحمد عادل "ميسي" ومفتاح طقطق وأحمد أمين أوفا.