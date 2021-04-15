قبل إعلانها رسميا .. تفاصيل مذكرة مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2021

أعد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، مذكرة رسمية بشأن مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2021 ، لعرضها على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لإعتمادها رسميا استعدادا لـ اعلانها رسميا.

و وفقا للمذكرة ، يتمثل مقترح مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2021 بداية من الدور الاول وحتى نهاية الدور الثاني 2021 ، على النحو التالى :

- الامتحانات العملية والمهنية : من السبت 5 يونيو 2021 حتى الخميس 17 يونيو 2021 .

- الامتحانات التحريرية : من السبت 19 يونيو 2021 حتى الخميس 1 يوليو 2021

- تقدير درجات امتحانات الدور الاول : من السبت 26 يونيو 2021 حتى السبت 10 يوليو 2021

- اجازة عيد الاضحى المبارك : من الاثنين 19 يوليو 2021 حتى السبت 24 يوليو 2021

- اعتماد نتيجة الدور الاول من وزير التربية والتعليم واعلانها : الخميس 29 يوليو 2021

- امتحانات الدور الثاني : من السبت 21 اغسطس 2021 حتى الخميس 2 سبتمبر 2021

- تقدير درجات امتحانات الدور الثاني : الجمعة 3 سبتمبر 2021

- اعتماد نتيجة الدور الثاني من وزير التربية والتعليم واعلانها : الاحد 12 سبتمبر 2021

ومن المقرر أن تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا لإعلان تفاصيل مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2021 ، بعد اعتمادها رسمياً من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم .

شوقي : زيادة عدد مدارس التعليم الفني خلال الـ 5 سنوات القادمة

و أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة مهتمة اهتماما بالغا بتحسين جودة منتج التعليم الفني، بحيث يحصل الخريج على شهادة تسمح له بالعمل داخل مصر وخارجها.

و أوضح وزير التربية والتعليم ، أنه أصدر توجيهات بإضافة فكر ريادة الأعمال لمناهج التعليم الفني؛ لتأهيل الطلاب وتوسيع مداركهم وطموحاتهم في مجال العمل.

وشدد وزير التربية والتعليم ، على سعي الوزارة نحو زيادة أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، مؤكدا أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية وصل الى ١٩ مدرسة حتى الآن.

وأعلن وزير التربية والتعليم أنه تم إدراج المزيد من التخصصات الجديدة والتي تطلبها الدولة المصرية.

و قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، زيادة عدد مدارس التعليم الفني في مصر ، خلال الخمس سنوات القادمة.

وكشفت الخطة الخمسية القادمة التي أعدتها وزارة التربية والتعليم للمرحلة المقبلة ، عن أن عملية التوسع في عدد مدارس التعليم الفني ، سيتم بما يتوافق مع المناطق الصناعية والمشاريع القومية التي يتم تنفيذها حاليا.

وأشارت خطة وزارة التربية والتعليم التي حصل موقع صدى البلد على تفاصيلها ، إلى أن الوزارة تخطط أيضا خلال الخمس سنوات القادمة ، إلى الاستمرار في تطوير مناهج التعليم الفني حسب منهجية الجدارات ، ليكتمل التطبيق في مدارس التعليم الفني والمزدوج مع بداية العام الدراسي 2024/2025.

ونظرا لنجاح مبادرة ادخال التأسيس العسكري وأثرها في انتظام طلاب المدارس الفنية في الحضور وارتفاع درجة انضابطهم وانتمائهم للوطن ، قررت وزارة التربية والتعليم التوسع في تطبيق المبادرة بمعدل 100 مدرسة إضافية سنويا ليصل إجمالي عدد المدارس إلى 226 مدرسة في بداية العام الدرسي 2021/2022 .

وأكد التقرير أن وزارة التربية والتعليم ، تخطط لـ التوسع في إنشاء المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمعدل 10 مدارس على الأقل سنويًا.