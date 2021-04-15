عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قبل إعلانها رسميا .. تفاصيل مذكرة مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2021

امتحانات الدبلومات
امتحانات الدبلومات الفنية 2021

أعد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، مذكرة رسمية بشأن مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2021 ،  لعرضها على الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لإعتمادها رسميا استعدادا لـ اعلانها رسميا.

txt

خطاب عاجل من التعليم للمديريات التعليمية بشأن امتحانات الدبلومات الفنية 2021

و وفقا للمذكرة ، يتمثل مقترح مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2021 بداية من الدور الاول وحتى نهاية الدور الثاني 2021 ، على النحو التالى :

- الامتحانات العملية والمهنية : من السبت 5 يونيو 2021 حتى الخميس 17 يونيو 2021 .

- الامتحانات التحريرية : من السبت 19 يونيو 2021 حتى الخميس 1 يوليو 2021

- تقدير درجات امتحانات الدور الاول : من السبت 26 يونيو 2021 حتى السبت 10 يوليو 2021

- اجازة عيد الاضحى المبارك : من الاثنين 19 يوليو 2021 حتى السبت 24 يوليو 2021

- اعتماد نتيجة الدور الاول من وزير التربية والتعليم واعلانها : الخميس 29 يوليو 2021

- امتحانات الدور الثاني : من السبت 21 اغسطس 2021 حتى الخميس 2 سبتمبر 2021

- تقدير درجات امتحانات الدور الثاني  : الجمعة 3 سبتمبر 2021

- اعتماد نتيجة الدور الثاني من وزير التربية والتعليم واعلانها : الاحد 12 سبتمبر 2021

ومن المقرر أن تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا لإعلان تفاصيل مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2021 ، بعد اعتمادها رسمياً من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم .

شوقي : زيادة عدد مدارس التعليم الفني خلال الـ 5 سنوات القادمة

و أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة مهتمة اهتماما بالغا بتحسين جودة منتج  التعليم الفني، بحيث يحصل الخريج على شهادة تسمح له بالعمل داخل مصر وخارجها.

و أوضح وزير التربية والتعليم ، أنه أصدر توجيهات بإضافة فكر ريادة الأعمال لمناهج التعليم الفني؛ لتأهيل الطلاب وتوسيع مداركهم وطموحاتهم في مجال العمل.

وشدد وزير التربية والتعليم ، على سعي الوزارة نحو زيادة أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية ، مؤكدا أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية وصل الى ١٩ مدرسة حتى الآن.

وأعلن وزير التربية والتعليم أنه تم إدراج المزيد من التخصصات الجديدة والتي تطلبها الدولة المصرية.

و قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، زيادة عدد مدارس التعليم الفني في مصر ، خلال الخمس سنوات القادمة.

وكشفت الخطة الخمسية القادمة التي أعدتها وزارة التربية والتعليم للمرحلة المقبلة ، عن أن عملية التوسع في عدد مدارس التعليم الفني ، سيتم بما يتوافق مع المناطق الصناعية والمشاريع القومية التي يتم تنفيذها حاليا.

وأشارت خطة وزارة التربية والتعليم التي حصل موقع صدى البلد على تفاصيلها ، إلى أن الوزارة تخطط أيضا خلال الخمس سنوات القادمة ، إلى الاستمرار في تطوير مناهج التعليم الفني حسب منهجية الجدارات ، ليكتمل التطبيق في مدارس التعليم الفني والمزدوج مع بداية العام الدراسي 2024/2025.

ونظرا لنجاح مبادرة ادخال التأسيس العسكري وأثرها في انتظام طلاب المدارس الفنية في الحضور وارتفاع درجة انضابطهم وانتمائهم للوطن ، قررت وزارة التربية والتعليم التوسع في تطبيق المبادرة بمعدل 100 مدرسة إضافية سنويا ليصل إجمالي عدد المدارس إلى 226 مدرسة في بداية العام الدرسي 2021/2022 .

وأكد التقرير أن وزارة التربية والتعليم ، تخطط لـ التوسع في إنشاء المزيد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمعدل 10 مدارس على الأقل سنويًا.

امتحانات الدبلومات الفنية 2021 وزير التربية والتعليم نائب وزير التربية والتعليم التعليم الفني امتحانات التربية والتعليم مدارس

ترشيحاتنا

50 ألف جنيه غرامة.. أبرز عقوبات مخالفي قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية

أخبار الرياضة.. الأهلي ينتقد جدول اتحاد الكرة.. مفاجأة موسيماني للزمالك.. حقيقة عقوبة كهربا وموقف مصابي الأبيض من القمة

أخبار التكنولوجيا.. واتساب يحصل على خيارات استثنائية لخاصية الرسائل المختفية.. إل جي تخفض سعر هاتف LG Wing أكثر من النصف

قبل إعلانها رسميا .. تفاصيل مذكرة مواعيد امتحانات الدبلومات الفنية 2021

وزير التموين يتفقد عددا من المنشآت التموينية بكفر الشيخ اليوم

موجز السوشيال ميديا.. مصطفى درويش بعد دوره في ضد الكسر: بقيت أيقونة الشر خلاص.. محمد رمضان يثير دهشة متابعيه.. ملوك الجدعنة الأعلى مشاهدة على شاهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأجيل قمة الأهلى والزمالك مواليد 99

الكويت .. تحرك عاجل من قوات الأمن.. ماذا يحدث؟

ننشر الصور الأولى لخروج عربتي قطار "المنصورة- القاهرة" عن القضبان بمنيا القمح

بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين بتعيين معاونين للنيابة العامة

جنوب إفريقيا تحسم الجدل حول السفر إلى القاهرة للتعاقد مع موسيماني

محمد رمضان يثير دهشة المشاهدين حول أحداث مسلسله.. فيديو

السعودية : العمرة متاحة للجميع داخل وخارج المملكة

5 حالات للجمع بين المعاش والمرتب فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

حسام الدين الأمير يكتب: مصر البصمة «الجيو- استراتيجية» للعالم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزوجة الأولي 

د. علاء الشال يكتب: أخلاقيات التعامل مع شبكة الإنترنت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

اﻟﻤﺰﻳﺪ