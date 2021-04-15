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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

روجينا تتصدر تويتر.. والجمهور عنها: "سلطانة التمثيل" و"سبايدر مان"

روجينا
روجينا

تصدر اسم الفنانة روجينا، موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وتفاعل مع الهاشتاج، عدد كبير من رواد السوشيال ميديا، وذلك بعد ثاني حلقات مسلسل "بنت السلطان".


وجاءت ردود الفعل عن تجسيدها الشخصية بنجاح كبير، ولقبوها بـ"سلطانة التمثيل"، وعقَّب الكثيرون على مشهد هروبها “متسلقة المواسير”، ووصفوها بأنها "سبايدر مان".


ويعرض مسلسل بنت السلطان، الساعة 8 مساء، على قناة النهار، ثم التاسعة مساء على “النهار دراما”، ويعاد 3 مرات على الشاشتين في مواعيد مختلفة.


بنت السلطان من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، وتدور أحداثه حول صراعات وعلاقات عاطفية في إطار درامي تشويقي، وتجسد فيه روجينا شخصيتين في قصة واحدة تحاول الهرب من ماضيها والبحث عن حياة مختلفة.


ويشارك روجينا في بطولة بنت السلطان عدد كبير من النجوم أبرزهم باسم سمرة، أحمد مجدي، سوسن بدر، ندى موسى، محمود حجازي، حسن أبو الروس، محمد مهران، نانسي صلاح، أحمد بدير، بيومي فؤاد، وهو من إنتاج شركة MGR للمنتج ممدوح شاهين.

روجينا بنت السطان رمضان

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