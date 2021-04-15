خروج 5 عربات من القضبان واشتعال النيران| تفاصيل جديدة عن قطار منيا القمح

خرج قطار رقم ٣٣٩ ركاب عن القضبان بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، وعلى الفور إنتقلت العشرات من عربات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين.

وأكد مصدر بهيئة السكك الحديدية، أن القطار خرج عن القضبان بين محطتي “الغنيمي” و"مينا القمح" عند مدخل مدينة منيا القمح، بمحافظة الشرقية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة أن خروج القطار أدى إلى تصاعد الأدخنة من بعض العربات واشتعال النيران في العربة الأخيرة، موضحًا أن فور وقوع الحادث، توجهت أكثر من 20 سيارة إسعاف إلى مكان الحادث.

وأشار المصدر إلى أن الحادث أسفر عن خروج 5 عربات عن مسارها من أصل 10 عربات مميزة للقطار، مشيرًا إلى وقوع العديد من الإصابات بين الركاب فيما انتقلت قوات الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان الحادث.

وأوضح أن القطار خرج عن مساره، فور تحركه من محطة بنها الواقعة على خط "القاهرة - الإسكندرية".

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