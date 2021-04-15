عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كورتوا: أنقذت مرمى ريال مدريد من تسديدة محمد صلاح بشكل رائع

صدى البلد

عبر البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني،  عن سعادته بتأهل فريقه لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب فريق ليفربول الإنجليزي.

 

وقال كورتوا في تصريحات عقب المباراة:"لقد تصديتين لكرتين من محمد صلاح وميلنر ببراعة، سعيد بالتأهل كانت مباراة صعبة ومعقدة، كنا بحاجة إلى اللعب بأفضل طريقة، لكننا قدمنا مباراتين رائعتين.. كنا مذهليين من الناحية الدفاعية، كان على الجميع بذل قصارى جهدهم وتقديم كل ما لدينا من المهم أن نكون متحدين."

 

وتابع:"أشعر بأنني بحالة رائعة، أعمل بجد وأشعر بالسعادة لأنني أريد الفوز بالكثير من الألقاب مع ريال مدريد. في النهاية هناك حراس مرمى رائعيين وأعتبر نفسي منهم، أساعد الفريق وأحافظ على نظافة الشباك. أنا أنظر إلى المستقبل"

 

وودع ليفربول بطولة دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني من دور ربع النهائي بعد تعادلهما في مباراة الإياب سلبيًا، لكنه خسر ذهابًا بنتيجة 3-1.

ترشيحاتنا

علي ربيع يعلن انتهاء تصوير "أحسن أب": "عملنا اللي نقدر عليه عشان نبسطكوا"

صحة الشرقية : خروج جميع مصابي حادث قطار منيا القمح من المستشفى باستثناء 3 فقط .. صور

الأردن .. محكمة أمن الدولة تتسلم قضية الفتنة بعد وقف تحريكها من الديوان الملكي

تطور نوعي.. التحالف يدمر صاروخا باليستيا باتجاه جازان السعودية

النيابة تباشر التحقيقات في حادث قطار منيا القمح

ننشر أسماء المصابين في حادث قطار منيا القمح .. صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننشر الصور الأولى لخروج عربتي قطار "المنصورة- القاهرة" عن القضبان بمنيا القمح

تأجيل قمة الأهلى والزمالك مواليد 99

الكويت .. تحرك عاجل من قوات الأمن.. ماذا يحدث؟

تأخير الاغتسال من الجنابة في رمضان إلى بعد الفجر.. هل يبطل الصيام؟

بالأسماء.. الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين بتعيين معاونين للنيابة العامة

شاهد.. بكاء نجم الأهلي بعد تعرضه لإصابة خطيرة فى مباراة النصر

ممنوع عنه الزيارة| تطورات الحالة الصحية لـ الكاتب الكبير مكرم محمد أحمد

كلوب يحمّل محمد صلاح مسئولية خروج ليفربول من دوري أبطال أوروبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

قبل وصولها الشرق الأوسط .. نظرة شاملة عن السيارة جينيسيس G70

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

حسام الدين الأمير يكتب: مصر البصمة «الجيو- استراتيجية» للعالم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزوجة الأولي 

د. علاء الشال يكتب: أخلاقيات التعامل مع شبكة الإنترنت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: تزوير الأفضليات

اﻟﻤﺰﻳﺪ