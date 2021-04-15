كورتوا: أنقذت مرمى ريال مدريد من تسديدة محمد صلاح بشكل رائع

عبر البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى فريق ريال مدريد الإسباني، عن سعادته بتأهل فريقه لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب فريق ليفربول الإنجليزي.

وقال كورتوا في تصريحات عقب المباراة:"لقد تصديتين لكرتين من محمد صلاح وميلنر ببراعة، سعيد بالتأهل كانت مباراة صعبة ومعقدة، كنا بحاجة إلى اللعب بأفضل طريقة، لكننا قدمنا مباراتين رائعتين.. كنا مذهليين من الناحية الدفاعية، كان على الجميع بذل قصارى جهدهم وتقديم كل ما لدينا من المهم أن نكون متحدين."

وتابع:"أشعر بأنني بحالة رائعة، أعمل بجد وأشعر بالسعادة لأنني أريد الفوز بالكثير من الألقاب مع ريال مدريد. في النهاية هناك حراس مرمى رائعيين وأعتبر نفسي منهم، أساعد الفريق وأحافظ على نظافة الشباك. أنا أنظر إلى المستقبل"

وودع ليفربول بطولة دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني من دور ربع النهائي بعد تعادلهما في مباراة الإياب سلبيًا، لكنه خسر ذهابًا بنتيجة 3-1.