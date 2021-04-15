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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سر على الهواء.. شريف عامر يكشف سبب زعله من زوجته..فيديو

شريف عامر
شريف عامر

خاض الإعلامي شريف عامر تجربه لأول مرة أثناء تقديمه برنامجه "يحدث في مصر"، بعمل أشهر الأكلات الشرقية والغربية ومع الشيف عزيزة وساندرا.

 

وجه شريف عامر خلال برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "mbcمصر " ،حديثه  للست عزيزة التى تقدم الكلات المصرية المعروفة أنه سيقول سر على الهواء سيجعل زوجته تغضب منه قائلاً : لما بتكون مستعجله بتطلع الأكل مش حلو بس لما تكون هادئه بتطلع الأكل بمزاج.

 

ووجهت الست عزيزة نصيحة لطهى اللحمة بضرورة وضع اللحمة فى ماء بارد عند طهيها حتى تتخلص من رائحتها وتكون شربتها نقية مميزة ، مشيرة إلى ضرورة تشويح البامية قبلها طهيها. 

عبر "شريف عامر"، عن مشاعره عندما كان يشاهد برنامج "طبق اليوم"مع والدته وهو صغير قائلا: كان من أسوء حاجة أن اعملها هى أن اقعد مع أمى وهى بتتفرج على طبق اليوم عشان نشوف هنعمل أكل ايه ..، واصفاً إياها :بتجربة صعبه جداً.

شريف عامر برنامج يحدث في مصر رمضان برامج رمضان

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