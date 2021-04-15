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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق إنجليزي حلوان تحدد مواعيد التسجيل في الترم الثاني

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية بكلية الحقوق بجامعة حلوان، عن بدء تسجيل المقررات الدراسية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجامعي 2020/2021 .


وصرح البرنامج أن تسجيل المقررات يكون متاحا لكل من هو محمل بأكثر من مادتين من العام السابق ومن رسب من مادة أو مادتين من العام السابق عليه التوجه لشئون الطلاب مباشرة.

وأشار برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية إلى أن الطلاب المستجدين ( الغير راسبين فى مواد من سنوات سابقة يتوجهون لشئون الطلاب فقط، الا إذا رغبوا فى تأجيل دراسة بعض المواد للفصل الصيفي أو للعام التالي.

 

وأوضح أن من يرغب في النصح والإرشاد بخصوص المقررات أو قواعد الكلية الإدارية أو الأكاديمية أو المالية فيمكنهم الذهاب لأحد المرشدين الأكاديميين وليس المسجلين.

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وحدد برنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية الى أن تسجيل المواد قد بداء من يوم الأحد الموافق 11/4/2021 وأنه يستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 27/4/2021 وأن بعد ذا الموعد سوف يتم تسجيل المقررات المحمل بها الطالب تلقائيا ولا يتم تسجيل مقررات جديدة.

 

افتتحت كلية التربية الفنية جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، معرض مشروع (رسم مصر)، بحضور آنا ميلينا مونيوس دي جابيريا سفيرة جمهورية كولومبيا بالقاهرة، أ . د / محمود حامد عميد كلية التربية الفنية، أ . د / كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية، أ . د/ مها مزيد وكيل كلية التربية الفنية لشئون البيئة وخدمة المجتمع، أ . د/ ابتسام مكرم وكيل كلية التربية الموسيقية لشئون البيئة وخدمة المجتمع.  

 

وأقيم المعرض لعرض تجربة مشروع ( رسم مصر ) من خلال عرض مجموعة من اللوحات والأفلام الوثائقية التي توثق للأماكن الأثرية والتاريخية في مصر ، عبر الزيارات الاسبوعية لفناني ( رسم مصر )، والذين يقومون بتوثيق ورسم وتصوير هذه الأماكن، والتعرف على التاريخ الموازي لها، وهو التاريخ الذي يهتم بحكايات الناس البسيطة، أولاد البلد، الأمثال، والأغاني الشعبية .

 

ضم  المعرض أكثر من ١٠٠ لوحة لسبعين فنانا من فناني مشروع (رسم مصر) ، وهو مبادرة مجتمعية مجانية تحت اشراف أ . د / محمد حمدي، استاذ الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية جامعة حلوان، والمهندس نادر الشيخ

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