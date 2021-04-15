لهذا السبب.. سيد عبد الحفيظ يرفض التعليق على عودة رمضان صبحي للأهلي.. فيديو

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن لاعبي الأحمر ظهروا بشكل مميز أمام النصر في كأس مصر، والفريق حقق المطلوب منه بالفوز والتأهل للدور المقبل بالبطولة.

وأضاف عبد الحفيظ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الماتش» مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أن أكرم توفيق أجرى أشعة وأثبتت أنها كدمة شديدة، ولا يعاني من كسر أو شرخ، فضلًا عن الاطمئنان على عدم قوة إصابة وليد سليمان.

واستنكر سيد عبد الحفيظ، خوض الأهلي مباراة النصر بالإسكندرية، خاصة وأن رغبة الفريقين بإقامتها في القاهرة، لذلك كان من الممكن إقامتها على ملعب بتروسبورت أو الكلية الحربية أو الجبل الأخضر باعتبارهم ملاعب محايدة، موجهًا سؤاله لاتحاد الكرة: «هل من المنطق أن يحصل فريق على راحة قبل مباراة الكأس 5 أيام بينما مباريات الدوري يحصل الفريق على يومين فقط».

واختتم تصريحاته، أن علي معلول سيعود للأهلي نهاية الشهر الجاري، أو الأسبوع الأول من الشهر المقبل على أقصى تقدير، موضحًا أن عمرو السولية وعلي معلول وأجايي لا أزمة لهم في تجديد عقودهم مع الفريق، إلا أن الأهلي سيفتح الملف في الوقت المناسب، بينما بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي من جديد، رفض التعليق على هذا الأمر خاصة وأنه ليس من اختصاصه.