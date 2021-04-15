بسبب السرعة الزائدة .. مصرع شخص وإصابة 3 في حادث تصام بكورنيش الإسكندرية

لقى شاب مصرعه، وأصيب ثلاثة أشخاص، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، في حادث تصادم بين ثلاث سيارات بمنطقة كامب شيزار بكورنيش الإسكندرية.

وتلقى اللواء محمود ابوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، ومساعد الوزير، بلاغًا من شرطة النجدة بشأن وقوع حادث مروري بطريق الكورنيش بمنطقة كامب شيزار.

وعلى الفور، هرعت قوات الأمن، يرافقها سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وأوضحت المعاينة الأولية أن الحادث أدى إلى وفاة شاب، وإصابة 3 أشخاص أخرين، بسبب السرعة الزائدة للسيارات الثلاث، كما اصطدمت سيارة بعامود إنارة في حرم الطريق، وتحطمت بالكامل.

تم نقل المصابين إلى المستشفى، ورفع أثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية مرة أخرى.

تحرر المحضر اللازم، وإحالة الواقعة للنيابة لتتولى التحقيق.