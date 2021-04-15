كيف تسيطر على غضبك بدق المسامير .. أزهري يوضح الطريقة.. فيديو

كشف الشبخ عبد القادر الطويل، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن قصة وعبرة فى كيفية السيطرة على الغضب بدق المسامير.

وقال الطويل، في فيديو لـ صدى البلد، إنه كان هناك أب ولديه ابن في سن المراهقة وكان كثير العصبية، فأراد الأب أن يعلمه بأسلوب طيب وقال له : "إذا أردت أن تغضب فخذ مسمار ودقه في السور الخشب بالجنينة".

وأضاف، أن الابن طبق كلام والده وأخذ يدق مسمار في كل مرة يغضب فيها ومن هنا تمكن من السيطرة على غضبه من خلال تقليل عدد المسامير التي يدقها واليوم الذي لم يغضب فيه يذهب ليخلع مسمار من المسامير التي كان يدقها قبل ذلك.

وأوضح أن أثر الغضب على الناس يترك جرحا لا يزول أبدا، ومن هنا فلا ينبغي التصرف وأخذ قرار وقت الغضب أو وقت الفرح.