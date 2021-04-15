وزيرة الصحة: وصول 4.5 مليون جرعة من لقاح كورونا قريبا

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن هناك 200 مركز حالياً لاستقبال الراغبين في تلقي لقاح فيروس كورونا في مختلف المحافظات، كما تم التوسع بمنح اللقاح لعدد من الجهات بالدولة، مثل العاملين في قطاع السياحة، وغيرهم، بإجمالي 350 ألف جرعة، مع تجهيز أرض المعارض لتكون مركزاً لتقديم اللقاح.



وجددت هالة زايد التأكيد على استمرار عمل مراكز تقديم اللقاحات بكامل طاقتها خلال شهر رمضان، مع مد ساعات العمل بها إلى الساعة 10 مساء خلال الشهر الكريم، لتلبية متطلبات المواطنين الراغبين في تلقي اللقاح بعد موعد الإفطار لظروف الصيام.



وأوضحت أنه سيصل عبر آلية "كوفاكس" لتوزيع اللقاحات، حوالي 4.5 مليون جرعة حتى نهاية مايو، مضيفة أنه تم التعاقد على 20 مليون جرعة من لقاح سينوفارم الصيني، سيصل منها نصف مليون جرعة كدفعة أولى قريباً، ويتم التجهيز للتصنيع مع شركة سينوفاك.



وأكدت وزيرة الصحة، توافر جميع الأطقم الطبية، والمستلزمات العلاجية في كل مستشفيات العزل، أو مستشفيات الحميات والصدر، وغيرها من المستشفيات التي تقدم الخدمة لمصابي فيروس "كورونا"، وهناك متابعة مستمرة لتوفير الخدمة المطلوبة للمواطنين.