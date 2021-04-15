نظارة شمسية وروج هادئ .. ريهام أيمن تبرز أناقتها بإطلالة كاجوال

نشرت الفنانة ريهام أيمن، صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت ريهام أيمن بإطلالة كاجوال محتشمة، مرتدية بلوزة باللون الأسود، وبنطلون اسود يبرز رشاقتها، مع جاكيت كت باللون البيج لاستكمال أناقتها.

وخطفت ريهام أيمن الأنظار، بخصلات شعرها الكيرلي بطريقة جذابة، دون وضع فيه أي نوع من الاكسسوارات فهي تعتمد دوما على البساطة.

وبرزت ريهام أيمن ملامحها الرقيقة باللمسات الجمالية الهادئة، حيث وضعت الروج الهادئ في الشفاه مع لمسات البلاشر على الوجنتين.

وارتدت ريهام أيمن نظارة شمسية على أحدث صيحات الموضة.

https://www.instagram.com/p/CNsVWtmD-AG/?igshid=13443hwqxpuvp