رامز جلال يغازل الراقصة لوردينا: هزة وسطها لا تقدر بمال

وقع ضحية رامز جلال الليلة، فى برنامجه "رامز عقله طار" كل من مطرب المهرجانات حمو بيكا والراقصة الاستعراضية لوردينا.

وغازل رامز جلال الراقصة لوردينا، قائلا: "هزة وسطها لا تقدر بمال قرموط داخل مدينة الملاهي".

وتقوم فكرة البرنامج على استدراج الضحية بعد إيهامها بأنه يصور برنامج ترفيهي، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة.

وتقوم فكرة البرنامج على استدراج الضحية بعد إيهامها بأنه يصور برنامج ترفيهي، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في مقلب رامز جلال، ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة.

