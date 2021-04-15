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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

عقد اجتماعًا مع القيادات التنفيذية

محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف وتطوير ميدان المحطة بالمحلة

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم جولة تفقدية في شوارع مدينة المحلة الكبرى رافقه فيها الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ وذلك لمتابعة آخر تطورات الأعمال في مشروع تطوير ميدان المحطة إلى جانب  متابعة أعمال الرصف والتأكد من رفع الإشغالات وتطبيق الإجراءات الاحترازية. 
بدأت الجولة بتفقد أعمال تطوير ميدان المحطة حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال، حتى يعود المكان إلى مظهره الحضاري اللائق بقلعة الصناعة، كما تفقد المحافظ  أعمال الرصف الجاري تنفيذها في شوارع منطقة منشأة البكري (محمد فريد، الوحدة العربية، حمزة ابن عبد المطلب) والتوجيه بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف طبقا للجدول الزمني المحدد. 
وخلال الجولة تم رفع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق وتوجيه إدارة المرور باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين للسير عكس الطريق وعدم إتباع القواعد المرورية. 
وعلى هامش الجولة عقد المحافظ اجتماع مع رئيسي حي أول وثاني المحلة ونواب رئيس مركز ومدينة المحلة، وذلك  لمناقشة كافة المشاكل التي تواجه المحلة والوقوف على المعوقات وتذليلها. 
الجدير بالذكر  أنه يتم رصف ٣٤ شارع بمركز طنطا، ٢١ أول طنطا، ٢٩ ثان طنطا، ٦٣ مركز المحلة، ١٢ أول المحلة، ١٢ ثان المحلة، ٤٥ قطور، ٣٩ زفتى، ٢٢ سمنود، ١٦ السنطة، ١٨ بسيون، ٢٧ كفر الزيات بإجمالي ٣٣٨ في الخطط الاستثمارية والإضافية ورد الشي لأصله، بجانب ٢٢٢ شارع في تطوير العشوائيات

محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف بالمحلة ويعقد اجتماع مع القيادات التنفيذية

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محافظ الغربية يتفقد تمويل مشروعات بحثية المحلة

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