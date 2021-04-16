هندسة القاهرة توضح الأنشطة الطلابية المتاحة وكيفية طرحها للطلاب

كشف الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة عن العديد من الأنشطة الطلابية التي يتم طرحها للطلاب خلال هذه الفترة .

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وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن هناك العديد من الأنشطة التي التي يتم إقامتها من خلال المنصة الاليكترونية الخاصة بالكلية ، مثل الأنشطة الثقافية والفنية وغيرها من الأنشطة الأخرى التي من المقرر أن نشهدها خلال هذا الفصل الدراسي ، ولكن في انتظار الموافقة عليها من قبل الجامعة .

وأضاف ، إنه يتم الاقتصار على الأنشطة التي لا تحتاج إلى تجمعات طلابية ، مراعاة للتباعد الاجتماعي بين الطلاب خاصة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي نشهدها خلال هذه الفترة .

وكان فريق كلية الهندسة بجامعة القاهرة قد فاز بالمركزين الأول والثاني في مسابقة ماراثون "شل البيئي" العالمية لفرق الجامعات ، وذلك من بين أكثر من89 جامعة مشاركة في المسابقة ، حيث تفوقت على فرق العديد من الجامعات الأوروبية والأفريقية.

كما فاز الفريق بالمركز الأول في فئة ابتكار التصميم والمحاكاة ، لتعظيم الاستفادة من حزمة برامج تصميمية للمساعدة في تصميم السيارات بشكل أمثل ، وبالمركز الثاني في فئة التواصل المجتمعي والتوعية بأهمية دور السيارات صديقة البيئة ، و بالمركز الخامس في مسابقة السيارات ذاتية القيادة .