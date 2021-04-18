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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اسرة الشيخ هليل تدعوا للرئيس السيسى

رمضان أحلى مع الجنسية المصرية.. حكاية أسرة الشيخ هليل 27 عاما بدون أوراق والرئيس يعيد لهم هويتهم

اسرة الشيخ هليل
اسرة الشيخ هليل

تقدمت أسرة الشيخ هليل نصير  سالم بالشكر  للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعد منحهم الجنسية المصرية  قائلين "أن شهر رمضان احلي السنة دي" بعد حصولهم  علي الجنسية المصرية  ودعوا للرئيس السيسي  وقدموا التهنئة له بشهر رمضان المبارك.

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وقال عيد هليل الابن الأكبر إنه الأسرة تدعو للرئيس عبد الفتاح السيسي كل يوم وكذلك للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء  وجميع أجهزة الدولة  الذين يحملون على عاتقهم  مشاكل وهموم المواطن المصري في سيناء.

 

وأضاف هليل: "رمضان هذا العام نشعر به بالسعادة  بعد عودة هويتنا لنا  وما ترتب عليها من حل مشاكل الأبناء والأحفاد  البالغ عددهم ٢٥ ابنا وحفيدا والذين كانوا لا يملكون حتي شهادات ميلاد  للالتحاق بالمدارس".

 

وكان الشيخ هليل سالم  من قبيلة المزينة بمدينة دهب  الواقعة علي خليج العقبة  بمحافظة جنوب سيناء  يعيش مع أسرته  ويحمل  ثلاث بطاقات ورقية صادرة من سجل مدني جنوب سيناء  لم تواجه أسرته مشكلات إلا عند صدور بطاقات الرقم القومي  حيث رفضت الجهات استخراج بطاقة له بحجة أن جده غير مثبت  في الأوراق الرسمية تاريخ وفاته  علما بأن البدو لوقت قريب كانوا لا يسجلون المواليد والوفيات.


وعانت أسرة الشيخ هليل علي مدار ٢٧ سنة عواقب وتبعات عدم وجود هوية لهم وخلال  حكم ٤ رؤساء  لمصر حاولت أسرة الشيخ هليل  الحصول علي جنسيتهم  ولكن واجهوا عراقيل  وصعوبات كثيرة  حتي ظهر الأمل بتحمل اللواء خالد فودة  مسئولية  حل مشكلة أسرة الشيخ هليل  وصدر  قرار جمهوري من  الرئيس عبد الفتاح السيسى بمنحهم الجنسية  المصرية.


والتقت كاميرا   موقع " صدي البلد" الإخباري  بعيد هليل كبير عائلة الشيخ هليل  في منزله بدهب  والذي أشاد بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي  مشيرا إلي أن الرئيس يحمل علي عاتقه حل مشاكل المواطن في كل مكان.


 وأضاف عبد الله  الابن الأصغر الشيخ هليل  أنه لم يتمكن من الالتحاق بالمدرسة  بسبب الجنسية  ولم يستطع استخراج أوراق إلا بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما قدمت الأسرة الشكر لمحافظ جنوب سيناء  الذي تابع  منذ صدور القرار التفاصيل والإجراءات واستقبلهم بمكتبه  وحرص  علي إنهاء الأوراق والمستندات الثبوتية.


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نصير عبد الفتاح السيسي شهر رمضان الجنسية المصرية جنوب سيناء خليج العقبة محافظة جنوب سيناء

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