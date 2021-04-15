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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد انفصالها عن زوجها.. ابنة شريف منير تثير الجدل بـ أنوثتها

صدى البلد

نشرت الإعلامية اسما شريف منير؛ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة جريئة.

وظهرت ابنة شريف منير بعد انفصالها عن زوجها الفنان محمود حجازى؛ بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية ملابس كاجوال انيقة بنطلون ابيض و كوت ابيض.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة الجريئة. 
 

وأعلنت  أسما شريف منير بشكل رسمى انفصالها عن الفنان محمود حجازى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك. 

وقالت أسما: "يا ريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة محصلش نصيب بكل احترام ونقطة".

واضافت : "ربنا يكرمنا إحنا الاثنين.. بس كده مفيش أى تفاصيل تانية للصحفيين بعد إذنكم.. إحنا كان فى بينا عشرة وعيش وملح فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا".
يذكر ان الثنائى احتفلا بزواجهما في 8 سبتمبر عام 2018  دون الإعلان عنه، الأمر الذي فاجأ العديد من جماهيرهم، فعلق العديد منهم قائلين: "غفلونا".
 

Screenshot_20210415-213109_Instagram
Screenshot_20210415-213109_Instagram
أسما شريف منير انفصال اسما شريف منير انفصال اسما شريف منير وزوجها ابنة شريف منير الفنان محمود حجازي

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