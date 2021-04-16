أخبار التوك شو.. شوقى علام: العبادات يدخلها الرياء عدا الصوم.. حكم مشاهدة المسلسلات خلال شهر رمضان.. حسام موافى: القولون العصبى مرض نفسى.. إيمان البحر درويش: محمد رمضان صوته وحش
تناولت برامج التوك شو على مدار الساعات الماضية عددا من الملفات الهامة المحلية والعالمية نرصد أبرزها فى التقرير التالى:
شوقى علام: العبادات يدخلها الرياء عدا الصوم
حسام موافي يكشف أسباب الإحساس بالنبض فى الجسم ..فيديو
إيمان البحر درويش: لن أعطي علي الحجار شرف غناء أغانيه لهذا السبب
أحمد كريمة: الأمر بالمعروف يجب أن يتم بشكل دعوي وليس بالترهيب..فيديو
بيغني عريان.. إيمان البحر درويش منفعلا: محمد رمضان صوته "وِحش"
سعد الصغير ينهار من البكاء وإيناس الدغيدي تعتذر.. فيديو
حسام موافى: تشققات القدم قد تكون مرضا باطنيا أو جلديا.. فيديو
حسام موافي: القولون العصبي مرض نفسي.. فيديو
مفتى الجمهورية: جهاد النفس والبعد عن الشهوات أهم أركان اكتمال الصيام