البورصة في أسبوع.. المؤشر الرئيسي يهبط 1.5% و11.5 مليار جنيه خسائر الأسهم.. 23.1 مليار قيمة التداول و74% نسبة استحواذ المصريين

البورصة في أسبوع

11.5 مليار جنيه خسائر رأسمالية

23.1 مليار جنيه قيمة التداول

المصريون يستحوذون على 74%

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، حيث أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10143 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 1.56% بينما سجل مؤشر EWI EGX70 هبوطا بنسبة 2.96% مغلقا الفترة عند 1820 نقطة, بينما سجل مؤشر P&S انخفاضا بنحو 2.6% مسجلا مستوى 1629 نقطة.

خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة 11.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنقضي مسجلا مستوى 630.9 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع مقابل مستوى 642.4 مليار جنيه.

و بالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل انخفاضا بنحو 1.63 %مغلقا عند 12458 نقطة.

بينما سجل مؤشر EWI EGX100 انخفاضا بنحو 2.7 %مغلقا الفترة عند 2716 نقطة.

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع المنقضي نحو 23.1 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2369 مليون ورقة منفذة على 178 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 11.8 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 2752 مليون ورقة منفذة على 178 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.

وقد استحوذت الأسهم على 21.31 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 78.69 % خلال الأسبوع.

سجلت تعاملات المصريين نسبة 74.7 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.9 %و العرب على 6.5%وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 290.8 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 143.1 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

و الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 83.2% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 10.1 %و سجل العرب 6.7 %و قد سجل الأجانب صافي بيع نحو 801 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 445 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.