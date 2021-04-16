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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأحد ... جامعة حلوان تنظم مسابقة قرآن كريم لطلاب المدن الجامعية

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان تنظيمها  مسابقة في تلاوة وتسميع القرآن الكريم وذلك لطلاب المدينة الجامعية بالجامعة .

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب واشراف، راشد عصام مدير إدارة رعاية الشباب بجامعة حلوان.


كما أعلنت جامعة حلوان عن تنظيمها العديد من الأنشطة الطلابية والرياضية والثقافية والترفيهية للطلاب بـ المدن الجامعية من خلال الإدارة العامة للمدن الجامعية خلال شهر رمضان.

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ومن ضمن هذه المسابقات تنظم مسابقة تلاوة و تسميع القرآن الكريم للطلبة كالآتي: القرآن الكريم كاملًا يوم الأحد الموافق ١٨ أبريل .

يأتي هذا ضمن خطة الأنشطة الطلابية المقررة العام الدراسي 2020/2021 وتعمل الأنشطة الطلابية على توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن.

جدير بالذكر أن جامعة حلوان أعلنت عن العديد من المسابقات والأنشطة الإلكترونية هذا العام للحفاظ على سلامة الطلاب من خطر فيروس كورونا.

هذا و ينظم مركز تكنولوجيا التعليم بكلية التربية جامعة حلوان دورة تدريبية بعنوان إعداد المعلم الجامعي ، عبر الشبكات من خلال نظام microsoft teams  ، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، و الدكتور إيهاب حمزة عميد الكلية، وإشراف الدكتورة حنان كريمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هيام العثماني مدير المركز ومنسق الدورة.

أوضح  الدكتور ماجد نجم أن عضو هيئة التدريس هو الركيزة الأساسية لعمليات التعليم والتعلم والتطوير، لإعداد أجيال قادرة على الوفاء بمتطلبات عمليات التنمية المستدامة، ومواكبة تطورات العصر والابداع،  ما جعل جامعة حلوان تحرص بشكل كبير على تنظيم الدورات المختلفة والمتنوعة لإعداد المعلم الجامعي  وفقا للمتطلبات الجديدة وترسيخ الأسس العلمية والتربوية لعمليات التعليم والتعلم ما من شأنه تحقيق مزيد من الفاعلية للعملية التدريسية وجودة وتطور مخرجاتها.

جامعة حلوان مسابقة رئيس جامعة حلوان ماجد نجم الانشطة الطلابية المدن الجامعية

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