23.1 مليار جنيه حجم السيولة بالبورصة الأسبوع الماضي
بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال الأسبوع المنقضي نحو 23.1 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2369 مليون ورقة منفذة على 178 ألف عملية.
و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 11.8 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 2752 مليون ورقة منفذة على 178 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.
هذا و قد استحوذت الأسهم على 21.31 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 78.69 % خلال الأسبوع.
سجلت تعاملات المصريين نسبة 74.7 %من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.9 %و العرب على 6.5%وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 290.8 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 143.1 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.