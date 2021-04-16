عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض تؤكد إصابة طفلك بفيروس كورونا

صدى البلد

بعد انتشار اعداد المصابين بفيروس كورونا فقد نجد بعض الحالات تتعلق بالأطفال ، بعد فترة طويلة من خروجهم من منازلهم ، ينتظم الكثير منهم في المدرسة والأنشطة الخارجية الأخرى ؛ ومن ثم هناك فرص أكثر للإصابة بالعدوى. ولكن في الوقت نفسه ، بين الأطفال ، في حين أن الموجة الثانية تنتشر بشكل أسرع ، يتم مشاهدة حالات أقل خطورة. لكن على المدى الطويل ما يمكن أن تحدث الظروف المادية ، لا يمكن أن يقال حتى الآن. نظرًا لأن هذا الفيروس جديد تمامًا بالنسبة لنا ، فإن الأبحاث والدراسات تجري في جميع أنحاء العالم. ومن ثم فإن التدابير الاحترازية هي المفتاح 

 

الأعراض التي يجب توخي الحذر بشأنها

 

 تتنوع أعراض مرض كورونا بسبب طفرة. بصرف النظر عن التهاب الحلق ، والحمى المرتفعة إلى المنخفضة ، والأعراض المعدية المعوية (الإسهال بشكل رئيسي) ، والمشاكل العصبية وما إلى ذلك ، يعاني الأشخاص من جفاف الفم (جفاف الفم) ، واللسان COVID والقرحة بسبب عدم إفراز اللعاب. قد يعاني الأطفال أيضًا من انسداد أو سيلان الأنف وفقدان الشهية.

لا تتجاهل أبدًا أي أعراض تظهر علي أطفالك ؛ ترقب أي إزعاج قد يعاني منه طفلك ، لأن الصداع والتعب غير الضروري ليسوا أيضًا أعراضًا شائعة ولكنها ملحوظة.

 

 

فيروس كورونا كورونا الاطفال المصابين بكورونا فيروس

موضوعات متعلقة

بخلاف الحمى والسعال .. 8 أعراض تؤكد إصابتك بـ كورونا

ترشيحاتنا

رئيس البرلمان العربي يحذر من أمر خطير بسبب إيران

أهالى كفر ميت العز فى الدقهلية للمسئولين: أسلاك الكهرباء تعرض أرواحنا للخطر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16 - 4 -2021 والقنوات الناقلة

بعد تكليفات الرئيس بتطويرها.. العباسية أسسها الخديوي عباس لطلبة الكلية الحربية وسكنها جمال عبد الناصر

في 6 خطوات.. أهم النصائح لقائدي السيارات أثناء فترات الصيام

هل الاحتلام في نهار رمضان يفطر؟.. أمين الفتوى يوضح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قطعت العضو الذكري لزوجها.. السجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ لربة منزل

حالتها خطيرة.. أحمد حسن يستغيث بالجمهور للدعاء لزينب

موجود في كل منزل.. اكتشاف مادة طبيعية تعالج الاكتئاب

كيلو البط بـ 24 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب

بخلاف الحمى والسعال .. 8 أعراض تؤكد إصابتك بـ كورونا

شوبير يعلن أسماء طاقم تحكيم مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدور الأول والثاني

تأجيل قمة الأهلى والزمالك مواليد 99

التحريات تكشف ملابسات فيديو نزع محامي لكتافات ضابط بالعمرانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التوقيت.. لهذا السبب ندم الأمير هاري وميجان ماركل على بث مقابلة أوبرا

خبير ملكي يكشف رأي الأمير فيليب في مقابلة هاري وميجان ماركل مع أوبرا

في ظل خلافه مع عائلته.. أين يقيم الأمير هاري بعد عودته إلى بريطانيا

خطأ غير مقصود يحول امرأة معدمة إلى مليونيرة في لحظات.. ما القصة؟

فيديو

اغتصبت الحكم | قصة الخلاف بين حتشبسوت وتحتمس الثالث.. فيديو

مصممة الأزياء بموكب المومياوات: ملابس المشاركين أخذت جهدا كبيرا

منفذ موكب نقل المومياوات: الحفل صناعة مصرية 100%

إياح حوتب.. سر مقولة وحوي يا وحوي إياحا في رمضان

المزيد

ساحة رأي

عثمان المقدم يكتب: أقبل رمضان

د. مصطفى محمد عبد النبي يكتب: افتتاح الجامع الأزهر في رمضان

د. وليد السيد يكتب: في رمضان.. لَيْلَةٌ مَنْ حُرِم خيرَها فقد حُرِم !!!

د. خالد عبدالعال أحمد يكتب: إدراك رمضان نعمة تستحق الشكر

حسام الدين الأمير يكتب: مصر البصمة «الجيو- استراتيجية» للعالم

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الزوجة الأولي 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

المواقع المصرية ومتغيرات الشرق الأوسط: منهجيه COASE للحق

بهجت العبيدي

هلال «رمضان» والحساب الفلكي

مروة لطفي

نحن من يصنع البلطجة

شريف سمير

لا تؤجل القضية!!

إسلام كمال

رمضان .. فرصتنا لصحيح الدين!

محمد نوار

شهر العبادة!

مايسة السلكاوى

أول بنك فى مصر

أحمد فرغلى رضوان

ليس بالأفيشات والتترات تحيا البطلات !

اﻟﻤﺰﻳﺪ