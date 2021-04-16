أعراض تؤكد إصابة طفلك بفيروس كورونا

بعد انتشار اعداد المصابين بفيروس كورونا فقد نجد بعض الحالات تتعلق بالأطفال ، بعد فترة طويلة من خروجهم من منازلهم ، ينتظم الكثير منهم في المدرسة والأنشطة الخارجية الأخرى ؛ ومن ثم هناك فرص أكثر للإصابة بالعدوى. ولكن في الوقت نفسه ، بين الأطفال ، في حين أن الموجة الثانية تنتشر بشكل أسرع ، يتم مشاهدة حالات أقل خطورة. لكن على المدى الطويل ما يمكن أن تحدث الظروف المادية ، لا يمكن أن يقال حتى الآن. نظرًا لأن هذا الفيروس جديد تمامًا بالنسبة لنا ، فإن الأبحاث والدراسات تجري في جميع أنحاء العالم. ومن ثم فإن التدابير الاحترازية هي المفتاح

الأعراض التي يجب توخي الحذر بشأنها

تتنوع أعراض مرض كورونا بسبب طفرة. بصرف النظر عن التهاب الحلق ، والحمى المرتفعة إلى المنخفضة ، والأعراض المعدية المعوية (الإسهال بشكل رئيسي) ، والمشاكل العصبية وما إلى ذلك ، يعاني الأشخاص من جفاف الفم (جفاف الفم) ، واللسان COVID والقرحة بسبب عدم إفراز اللعاب. قد يعاني الأطفال أيضًا من انسداد أو سيلان الأنف وفقدان الشهية.

لا تتجاهل أبدًا أي أعراض تظهر علي أطفالك ؛ ترقب أي إزعاج قد يعاني منه طفلك ، لأن الصداع والتعب غير الضروري ليسوا أيضًا أعراضًا شائعة ولكنها ملحوظة.