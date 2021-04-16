فن فريد ... بـكلمات من ذهب نادي الزمالك يهنئ حازم إمام بمناسبة عيد ميلاده

وجه نادي الزمالك رسالة تهنئة لـ حازم امام نجم الفريق والمنتخب السابق وعضو اتحاد الكرة السابق بمناسبة عيد ميلاده اليوم

ونشر الحساب الرسمي لـ الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” صوره لـ حازم امام

وعلق :" من سجل "التاريخ، يا حازم يرفع يديه للموهوبين وينسى دون اعتذار أنصاف اللاعبين!".

وأضاف :" كل عام وأنت زملكاوي يا حازم، كل عام وأنت دلالة حية على ما يستطيع الزمالك تقديمه من فن فريد من نوعه".

وكان حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق ، علق علي قرارات أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية بشأن مباراة الزمالك والأهلي المتعلقة.

وقال إمام عبر برنامجه المذاع علي راديو أون سبورت، لم أتوقع قرارات أحمد مجاهد، معروف عنه أنه أبو اللوائح ولا أفهم ما فعله بشأن بطولة دوري 99 للشباب.

وشدد حازم امام ، علي انه تعجب من تصريحات احمد مجاهد بشأن تغيير اللائحة، لماذا تغير لائحة بعد نهاية البطولة، بطولة ليست مهمة فما كان الداعي لتغيير اللائحة وإثارة بلبلة قبل مباراة القمة.

وتابع ، هناك لائحة مثبتة قبل البطولة تنص على بنود معينة، فلم قمت بتغيير اللائحة بعد البطولة؟، لماذا نفتعل مشكلات خاصة وأن الزمالك يمر بأزمات أخرى؟.