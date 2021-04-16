أخبار التكنولوجيا.. 30 يوما على تنفيذ سياسة واتساب الإجبارية.. وكيفية تسجيل مقاطع فيديو عالية الدقة بتقنية HDR؟

نشر موقع «صدى البلد» مجموعة من الأخبار المتعلقة بالتكنولوجيا خلال الساعات الماضية، مُتضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المُختلفة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:



لهواتف آيفون.. كيفية تسجيل مقاطع فيديو عالية الدقة بتقنية HDR؟

تتمثل إحدى الميزات الرئيسية الرئيسية لهواتف آيفون الحديثة، في قدرتها على تصوير مقاطع فيديو بتقنية HDR، ولكن نظرًا لأن مقاطع HDR تستهلك مساحة أكبر ولا يتوفر لدى معظم الأشخاص شاشات متوافقة لمشاهدتها بكامل دقتها، تقوم أجهزة آبل بإيقاف تشغيل ميزة HDR افتراضيًا.

قبل إطلاقهما رسميا.. تعرف على مواصفات هاتفي Reno6 Pro و Reno6 من أوبو

كشفت شركة أوبو OPPO، في شهر يونيو من العام الماضي، عن سلسلة هواتفها المتوسطة الفئة Reno5، وتشير أحدث التسريبات إلى أن الشركة الصينية تستعد لإطلاق تشكيلة Reno6 في نفس التوقيت من هذا العام.

بإمكانيات رائدة.. تعرف على سعر ومواصفات هاتفي OnePlus 9 و 9R



طرحت شركة وان بلس OnePlus، أحدث هواتفها الذكية للبيع عبر موقعها الرسمي في الهند، وهم هاتفي OnePlus 9 و 9R، اللذان تم الكشف عنهما الشهر الماضي.

استعد.. 30 يوما على تنفيذ سياسة واتساب الإجبارية



اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 15 أبريل، يتبقي فقط شهرا واحدا فقط حتي الموعد النهائي الأخير لـ واتساب WhatsApp، من أجل تطبيق شروط سياسة الخصوصية المثيرة للجدال، والتي سيتم تنفيذها إجباريا في يوم السبت الموافق 15 مايو المقبل.

TCL تعلن عن 3 هواتف جديدة بشاشة كبيرة وبميزانية أفضل



ركشفت شركة TCL، عن مجموعة جديدة من أحدث هواتفها الذكية ضمن سلسلة TCL 20 التي أعلنت عن إصدارات سابقة منها في نهاية العام الماضي، واليوم أضافت الشركة الصينية ثلاث إضافات جديدة، هي: TCL 20L و TCL 20L Plus و TCL 20 Pro 5G، وتتميز الإصدارات الثلاثة الجديدة بشاشات كبيرة وبميزانية أفضل.