السيسي يوجه بمواصلة التعاون مع" إيني" وتدعيم جهودها فى تطوير الطاقة بمصر..ونواب: خطوة جادة لدعم عمليات التنمية.. وتوفير عملة صعبة..وخلق فرص عمل جديدة أبرز الفوائد

برلماني: مصر تحتل موقعًا متميزًا وتعاونها مع الجانب الإيطالي يسهم فى توطين صناعات كثيرة

نائب: تعاون مصر مع " إيني" يدعم مجال الطاقة في مصر

برلماني: ملف الطاقة يحظى بدعم كبير وغير مسبوق من القيادة السياسية



استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس، الأربعاء، كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية للطاقة، وذلك بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى عدد من كبار مسئولي الشركة.

وقال السفير بسام راضي ، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ، ان اللقاء جاء في إطار "متابعة نشاط الشركة الإيطالية في مجال التنقيب والإنتاج بقطاع الغاز والبترول في مصر، وجهود مصر للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة بانواعها".

وقد أعرب الرئيس عن دعمه لمسعى شركة "إيني" في التوسع في أنشطتها الاستثمارية في مصر في مجالي التنقيب والانتاج، استمراراً لمسيرة التعاون المثمرة بين الشركة الإيطالية ومصر، وذلك في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة لتطوير هذا القطاع الحيوي، موجهاً سيادته بمواصلة التعاون المكثف مع "إيني"، وتدعيم نشاطها وجهودها.



وحول هذا الأمر أشاد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، بهذا التوجيه، مشيرين إلى أن شركة" إيني" الإيطالية للطاقة تعد أحد أكبر شركات التنقيب على مستوى العالم، والتعاون معها ، سيكون له المردود الإيجابي الأكبر علي الإقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

بداية أشاد النائب، أحمد دياب أمين سر لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، بتوجيهات القيادة السياسية ، وذلك من خلال مواصلة جهودها بالتعاون مع شركة "إينى"، الإيطالية للطاقة، وتدعيم جهودها في تطوير الطاقة بمصر، لافتا إلى أن شركة “إيني” تعد إحدى أبرز الشركات الرائدة في مجالات استخراج الطاقة،بالشرق الأوسط ، فضلا عن كونها تمثل حجر الزاوية في تقسيم البترول ما بين مصر، وكافة الدول المجاورة لها، إلى جانب أنها حاصلة على حق التنقيب في منطقة البحر المتوسط.

وأشار" دياب" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إلى أن التعاون مع هذه الشركة على وجه التحديد، سيكون له المردود الإيجابي الأكبر علي الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن أي اكتشافات ، أو اي تطويرات ، من شأنها أن تتم في مجال الطاقة ، ستسهم حتما في توفير العملة الصعبة، فضلا عن خلق فرص عمل جديدة للشباب من الأيدى العاملة.

وأوضح أمين سر لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، أن الهدف من بحث فرص التعاون المشترك بين مصر وإيطاليا،سيسهم في إحداث التطور فى شركات القطاع العام ، و الحفاظ على العمال عن طريق تطوير مصانع قطاع الأعمال العام ، وذلك من خلال توظيف الخبرة الايطالية فى مجالات شتى ، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة، مؤكدا أن مصر تحتل موقعًا متميزًا للغاية، وهذا بدوره سيساعد فى توطين الكثير من الصناعات عن طريق التعاون مع الجانب الإيطالي أو غيره ،ومن ثم تبدأ مصر فى التصدير لأوروبا وأفريقيا والتحرك على الإقليم.

من جانبه ثمن النائب، علاء جاد عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بمواصلة التعاون مع شركة "إينى"الإيطالية للطاقة، وتدعيم جهودها في تطوير الطاقة بمصر، لافتا إلى أن السياسة التى تنتهجها القيادة السياسية في الوقت الحالي، وتبنيها كافة الأسس و الوسائل الداعمة، ستسهم في إحداث طفرة نوعية، وغير مسبوقة بكافة المجالات المختلفة، سواء على المستوى الإجتماعي، أو المستوي الإقتصادي، أو السياسي، وصولا إلى دعمها لكافة محاور التنمية الداخلية بمصر.

وأكد"جاد" في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد” أن شركة" إيني" الإيطالية للطاقة ، تعد من كبري شركات التنقيب للبترول والغاز الطبيعي، وأكثرها شهرة وعراقة على مستوى دول العالم أجمع، كما تفرض سيطرتها على مستوى دول العالم ، بما فيها دول شمال المغرب العربي، وجنوب أوربا .



وأوضح عضو مجلس الشيوخ أنه من المخطط للدولة المصرية الحديثة ، خلال الفترة المقبلة ، هو أن تكون بمثابة مركز عالمي لتجميع الطاقة على مستوى العالم، لافتا إلى أنه لا يوجد أدنى شك فى أن هذه الشراكة، تأتى من إطارمنطلق، تدعيم مجال الطاقة في مصر، لكي تصبح مصر مفتاحا للطاقة على مستوى العالم، معقبا:" ستؤتى مصر ثمارها جراء هذا التعاون في القريب العاجل، كما أن مصر خلال الفترات القادمة، و في ظل توجيهات القيادة السياسية الرشيدة والحكيمة، ستتمكن من إحداث نقلة نوعية، و قفزة كبيرة في مجال الطاقة سواء في الغاز الطبيعي أو البترول".



وفى سياق متصل، أكد النائب، أبو النجا المحرزي عضو مجلس الشيوخ، أن ملف الطاقة والبيئة، يحظى بدعم كبير وغير مسبوق من القيادة السياسية، حيث تم وضعه على أولويات الدولة ، في ظل مرحلة النمو والسعي نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها الدولة المصرية ، مشيرا الي أن استقبال الرئيس السيسي للرئيس التنفيذي لشركة “ إيني” الإيطالية للطاقة، يمثل إحدى ثمار هذا الدعم، معقبا :" استقبال الرئيس السيسي للرئيس التنفيذي لشركة “ إيني” بمثابة خطوة جادة لزيادة تدعيم مجال الطاقة بوجه خاص، ومجالات التنمية بشكل عام".

وأشار " المحرزي" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن مصر خلال الفترة الحالية ، تتجه الي إحداث تنمية مستدامة في جميع القطاعات،موضحا أن هذه التنمية لكي تتحقق ، تتطلب في المقام الأول مساعي مستمرة ، لدعم مجالات الطاقة ، الأمر الذي من شأنه أن يجعل مصر بمثابة دولة محورية في افريقيا والشرق الأوسط، وذلك في تصدير الطاقة للعالم أجمع لاسيما أفريقيا".