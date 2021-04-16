للمرة الثانية خلال أسبوع.. وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بإغلاق كيانات وهمية بالشرقية

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.

وذكر التقرير قيام لجنة الضبطية القضائية بمداهمة المنشأة المسماة الأكاديمية الأمريكية للتدريب والكائن مقرها (القومية – أمام مستشفى صلاح سالم -برج بورتو - الزقازيق – محافظة الشرقية)، و(الهابي لاند طريق المعاهدة – مركز بلبيس - محافظة الشرقية)، و(4 ش أبوبكر الصديق – فلل الجامعة – ثان الزقازيق – محافظة الشرقية)، وتقوم بمزاولة العملية التعليمية بدون الحصول على ترخيص من وزارة التعليم والعالي والبحث العلمي ومن الجهات المختصة.

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وأشار التقرير إلى مداهمة لجنة الضبطية القضائية المنشأة المسماة الأكاديمية المصرية للعلوم الإدارية، وتمتلك 3 مقرات في العناوين التالية (أمام كوبري جامعة الزقازيق – بجوار قاعة علاء الدين ومركز الفارس ـ الزقازيق ـ محافظة الشرقية)، و(3 شارع علاء الدين حي المهندسين الزقازيق ـ الشرقية)، و(حي أول الإفرنج 140 شارع الجيش شارع الأعمار للاستثمار ـ الإسماعيلية)، وتقوم بممارسة العملية التعليمية دون الحصول على ترخيص من وزارة التعليم والعالي والبحث العلمي ومن الجهات المختصة.

وأضاف التقرير أن اللجنة داهمت المنشأة المسماة مؤسسة فكر للتدريب والكائن مقرها (شارع السلام – بجوار جامعة الزقازيق – عمارة المقاولين - الزقازيق – محافظة الشرقية)، وتزاول العملية التعليمية دون الحصول على ترخيص من وزارة التعليم والعالي والبحث العلمي ومن الجهات المختصة.

وأشار التقرير إلى مداهمة لجنة الضبطية القضائية المنشأة المسماة (ساينس للدراسات والتدريب والكائن مقرها أخر شارع مستشفى التيسير - موقف المنصورة ـ الزقازيق ـ محافظة الشرقية)، لمزاولتها أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص من وزارة التعليم والعالي والبحث العلمي ومن الجهات المختصة.

وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق المنشآت الوهمية، كما قام بمخاطبة محافظ الشرقية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.